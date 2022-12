Avis | Attendre! Attendre! La Géorgie est finie ?

Vous savez, vous vous habituez à sourire vaguement lorsqu’un journaliste vous demande si vous trouvez étrange que l’ancien président traîne avec un rappeur antisémite et un suprématiste blanc antisémite. Ou pourquoi il disait à la nation que personne ne pourrait obtenir une dinde pour Thanksgiving. Et vous sentez que vous avez les choses bien en main et puis — attendez, attendez ! Il vient d’appeler à l’abrogation de la Constitution.

Nous suivons cette voie depuis longtemps, les amis, et les choses sont comme elles sont. Je ne sais pas pour vous, mais je veux juste oublier les courses en Géorgie et au Sénat et revenir à penser à un avenir où nous aurons des choses différentes à discuter.

Attendez, attendez – des trucs comme la prochaine élection présidentielle ? Trump klaxonne un billion de fois par jour tandis que des gens comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, essaient de vous aider à vraiment les connaître. Vous allez voir tellement de ces gens, Herschel Walker commencera à ressembler à un vieil ami que vous auriez dû inviter à un voyage dans les Catskills.

D’accord, peut-être pas. Mais j’ai entendu dire que Joe Biden avait à peu près son chapeau sur le ring. Combien de fois par jour allons-nous devoir entendre les républicains évoquer la possibilité d’un homme de 86 ans à la Maison Blanche ?

Eh bien, en ce moment même, cela ne semble pas terrible du tout.