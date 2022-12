Avis | Attaquer les enseignants sous tous les angles n’est pas le moyen d’améliorer les écoles

Le résultat?

Soixante pour cent des enseignants et 65 % des directeurs ont déclaré croire que le racisme systémique existe. Seulement environ 20 % des enseignants et des directeurs ont déclaré qu’ils pensaient que le racisme systémique n’existait pas, et les autres n’étaient pas sûrs. Plus d’enseignants de couleur (69 %) ont déclaré croire en l’existence du racisme systémique que d’enseignants blancs (57 %). Nous avons constaté une tendance similaire chez les directeurs : 79 % des directeurs de couleur ont déclaré croire en l’existence d’un racisme systémique, contre 61 % des directeurs blancs. Presque tous les directeurs et enseignants noirs ou afro-américains (92%) et enseignants (87%) ont déclaré croire que le racisme systémique existe.

Les éducateurs blancs travaillant dans des systèmes scolaires à prédominance blanche ont signalé beaucoup plus de pression pour traiter des questions politiquement conflictuelles que les éducateurs de couleur et ceux travaillant dans des écoles majoritairement minoritaires : « Quarante et un pour cent des enseignants blancs et 52 % des enseignants et directeurs blancs ont choisi l’intrusion de les questions politiques et les opinions dans leurs professions en tant que facteur de stress lié au travail, contre 36% des enseignants de couleur et des directeurs de couleur. De plus, ils écrivent: «Les enseignants (46%) et les directeurs (58%) des écoles avec des élèves majoritairement blancs étaient significativement plus susceptibles que les enseignants (34%) et les directeurs (36%) des écoles avec majoritairement des élèves de couleur de considérer le l’intrusion de questions et d’opinions politiques en tant que facteur de stress lié au travail.

Une majorité de 54 % des enseignants et des directeurs ont déclaré qu’il « ne devrait pas y avoir de limites légales aux conversations en classe sur le racisme, le sexisme et d’autres sujets », tandis que 20 % ont déclaré qu’il devrait y avoir des contraintes législatives. Il y avait des différences raciales significatives sur cette question : “62 % des directeurs de couleur et 59 % des enseignants de couleur se sont opposés à de telles limites légales, contre 51 % des directeurs blancs et 52 % des enseignants blancs.”

Les électeurs, à leur tour, sont fortement polarisés sur l’enseignement des questions touchant à la race ou à l’ethnicité dans les écoles publiques. L’enquête Education Next 2022 demandait, par exemple :

Certaines personnes pensent que leurs écoles publiques locales accordent trop peu d’importance à l’esclavage, au racisme et à d’autres défis auxquels sont confrontés les Noirs aux États-Unis. D’autres personnes pensent que leurs écoles publiques locales accordent trop d’importance à ces sujets. Que pensez-vous de vos écoles publiques locales ?

Les réponses des démocrates et des républicains étaient opposées les unes aux autres. Parmi les démocrates, 55% ont déclaré que trop peu d’accent était mis sur l’esclavage, le racisme et les autres défis auxquels sont confrontés les Noirs, et 8% en ont trop dit. Parmi les républicains, 51 en ont dit trop et 10 % en ont dit trop peu.

En raison du manque de données nationales fiables, il existe un désaccord généralisé parmi les spécialistes de l’éducation sur l’ampleur et la gravité de la pénurie d’enseignants accrédités, bien qu’il y ait davantage d’accord sur le fait que ces problèmes sont pires dans les systèmes scolaires à faible revenu et à forte majorité-minorité. et dans les facultés de STEM et d’éducation spécialisée.

Une étude basée sur une enquête menée l’été dernier auprès de 682 directeurs d’écoles secondaires publiques et sur 32 entretiens de suivi, menée par l’Institute for Democracy, Education and Access de l’UCLA et le Civic Engagement Research Group de l’Université de Californie-Riverside, “Educating for a Diverse Democracy: The Chilling Role of Political Conflict in Blue, Purple, and Red Communities », a trouvé :

Les écoles publiques sont de plus en plus la cible de groupes politiques conservateurs qui se concentrent sur ce qu’ils appellent la «théorie critique de la race», ainsi que sur les questions de sexualité et d’identité de genre. Ces conflits politiques ont créé un large effet dissuasif qui a limité les possibilités pour les étudiants de pratiquer un dialogue respectueux sur des sujets controversés et a rendu plus difficile la lutte contre la désinformation généralisée. L’effet dissuasif a également entraîné une baisse marquée du soutien général à l’enseignement sur la race, le racisme et la diversité raciale et ethnique.

Ces conflits politiques, écrivent les auteurs,

ont rendu plus difficile le travail déjà difficile de l’éducation publique, sapant la gestion des écoles, ayant un impact négatif sur le personnel et augmentant le stress et l’anxiété des élèves. Plusieurs directeurs d’école ont déclaré qu’ils reconsidéraient leur propre rôle dans l’éducation publique à la lumière de la rage contre les enseignants et la rage contre les administrateurs dans leurs communautés.

Depuis 2010, quatre mesures clés façonnant l’attractivité de la profession enseignante ont décliné de manière cumulée.

Dans un article de novembre 2022, “The Rise and Fall of the Teaching Profession: Prestige, Interest, Preparation, and Satisfaction Over the Last Half Century”, Matthew Kraft de l’Université Brown et Melissa Arnold Lyon de l’Université d’Albany, State University of New York a suivi les tendances sur «quatre concepts interdépendants: prestige professionnel, intérêt des étudiants, préparation à l’entrée et satisfaction au travail» pendant 50 ans, des années 1970 à nos jours et trouvé

une tendance cohérente et dynamique pour chaque mesure : un déclin rapide dans les années 1970, une augmentation rapide dans les années 1980, une stabilité relative pendant deux décennies et une baisse soutenue à partir de 2010 environ. L’état actuel de la profession enseignante est à son niveau le plus bas ou presque. niveaux en 50 ans.

L’analyse de Kraft et Lyon pose une question cruciale pour ceux qui s’inquiètent de la qualité de l’enseignement dans les écoles publiques :

L’insatisfaction et l’épuisement croissants des enseignants à la suite de la pandémie et les nouvelles lois des États restreignant le discours sur le racisme et la sexualité dans les écoles ont mis le feu à une longue question qui couve : qui parmi la prochaine génération de diplômés universitaires choisira d’enseigner ?

Quelques spécificités de l’étude Kraft-Lyon :

Les perceptions du prestige des enseignants ont chuté de 20 % à 47 % au cours de la dernière décennie pour atteindre ou s’approcher des niveaux les plus bas enregistrés au cours du dernier demi-siècle. L’intérêt pour la profession enseignante chez les lycéens et les étudiants de première année a chuté de 50% depuis les années 1990 et de 38% depuis 2010, atteignant le niveau le plus bas des 50 dernières années. Le nombre de nouveaux entrants dans la profession a diminué d’environ un tiers au cours de la dernière décennie, et la proportion de diplômés universitaires qui entrent dans l’enseignement est à son plus bas niveau en 50 ans. La satisfaction au travail des enseignants est également au niveau le plus bas depuis cinq décennies, le pourcentage d’enseignants estimant que le stress de leur travail en vaut la peine est passé de 81 % à 42 % au cours des 15 dernières années.

La combinaison de ces facteurs – prestige en baisse, rémunération inférieure à celle d’autres professions qui nécessitent une formation universitaire, augmentation de la charge de travail et pressions politiques et idéologiques – crée des conséquences à la fois intentionnelles et non intentionnelles pour les réformes de la responsabilité des enseignants qui imposent des règles d’octroi de licences, des évaluations et des tests de compétences plus stricts.

Dans leur article de juillet 2020, « Les réformes de la responsabilité des enseignants et l’offre et la qualité des nouveaux enseignants », Kraft, Eric Brunner de l’Université du Connecticut, Shaun M. Dougherty du Boston College et David Schwegman de l’Université américaine décrivent les résultats mitigés de la vague de l’adoption au niveau de l’État d’un “paquet de réformes centré sur des systèmes d’évaluation à fort enjeu” :

Nous constatons que les réformes de la responsabilisation ont réduit le nombre de candidats enseignants nouvellement diplômés et augmenté la probabilité de postes d’enseignants non pourvus, en particulier dans les écoles difficiles à doter en personnel. Les preuves suggèrent également que les réformes ont amélioré la qualité des enseignants nouvellement embauchés en réduisant la probabilité que les nouveaux enseignants fréquentent des établissements de premier cycle non sélectifs.

De plus, Kraft, Brunner, Dougherty et Schwegman écrivent :

Les réformes de l’évaluation semblent également avoir réduit la satisfaction et l’autonomie des enseignants. Nous constatons que les réformes de l’évaluation ont entraîné une baisse de 14,6 points de pourcentage de la probabilité que les enseignants soient tout à fait d’accord qu’ils sont satisfaits d’être enseignant. Nous constatons une diminution de 5,7 points de pourcentage de la probabilité que les nouveaux enseignants soient tout à fait d’accord qu’ils contrôlent le contenu et les compétences qu’ils enseignent et une baisse de 8,9 points de pourcentage de la probabilité que les nouveaux enseignants soient tout à fait d’accord qu’ils contrôlent leurs techniques d’enseignement.

La conclusion des auteurs n’apporte que peu de réconfort :

Au cours de la dernière décennie, la politique de l’éducation a concentré des efforts considérables sur l’amélioration du capital humain dans les écoles grâce à la responsabilisation des enseignants. Ces réformes, et les recherches sur lesquelles elles s’appuyaient, reposaient sur des hypothèses solides sur la manière dont la responsabilité affecterait la décision de devenir enseignant. Contrairement à la plupart des hypothèses, nos résultats montrent comment la responsabilisation des enseignants a réduit l’offre de nouveaux candidats enseignants en diminuant, en partie, la sécurité d’emploi, la satisfaction et l’autonomie perçues.

Les réformes, ont poursuivi Kraft et ses collègues, ont augmenté

la probabilité que les écoles ne puissent pas pourvoir les postes d’enseignants vacants. Plus inquiétant encore, les effets sur les postes vacants étaient concentrés dans les écoles difficiles à doter en personnel qui desservent souvent de plus grandes populations d’étudiants à faible revenu et d’étudiants de couleur. Nous constatons que les réformes d’évaluation ont augmenté la qualité des enseignants débutants nouvellement embauchés en réduisant le nombre d’enseignants diplômés des établissements les moins sélectifs. Nous ne trouvons aucune preuve que les réformes de l’évaluation aient servi à attirer les enseignants qui fréquentaient les établissements de premier cycle les plus sélectifs.

En d’autres termes, les incitations économiques, la structure des salaires et les pressions entre vie professionnelle et vie privée caractéristiques de l’emploi dans l’enseignement public ont créé un climat dans lequel les réformes éducatives contemporaines ont des conséquences perverses et imprévues qui peuvent aggraver plutôt qu’atténuer les problèmes auxquels sont confrontés les systèmes scolaires.