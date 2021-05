Avis Asus Zenfone 8 – Tests GSMArena.com

introduction

La série Asus Zenfone 8 est désormais officielle, et une chose qui aurait pu surprendre – il n’y a pas de Zenfone 8 mini. C’est parce que le Zenfone 8 lui-même vient dans un mini pour facteur cette année. Asus voulait faire l’un des téléphones Android les plus compacts sans rien compromettre – vitesse, écran, appareil photo, batterie, pas même des haut-parleurs stéréo et une prise jack 3,5 mm. Et ils l’ont fait! Rencontrez l’un des téléphones les plus intrigants de la saison – l’Asus Zenfone 8 mini .

La classe compacte est stérile depuis un certain temps. L’iPhone 12 mini était probablement la seule lueur d’espoir qu’un fabricant d’Android pourrait faire ce qu’Apple a fait et ce que Sony aimait offrir régulièrement – un produit phare Android compact mais approprié.

Et c’est ce qu’est le Zenfone 8 – il tourne autour d’un écran AMOLED de 5,9 pouces à 120 Hz, il y a la dernière puce Snapdragon 888 5G, une grande batterie de 4000 mAh, une double caméra phare qui peut prendre un zoom large, ultra-large et 2x sans perte et des photos macro Oh, et le Zenfone 8 est également résistant à l’eau.

En effet, il semble qu’Asus se soit assuré de tout inclure dans le Zenfone 8 et nous ne pouvons pas nous plaindre. En plus de toutes ces fonctionnalités phares, il faut également noter la présence des petites choses qui causent parfois les plus gros problèmes – il y a deux haut-parleurs stéréo puissants, une prise audio 3,5 mm avec Qualcomm Aqstic DAC, un slot microSD, NFC, et même la radio FM si vous êtes sur un marché non européen.

Le département de la caméra semble également très impressionnant. Il n’y a que deux vivaneaux à l’arrière, mais ils tirent un double devoir. L’appareil photo principal 64MP avec OIS est pour vos photos de tous les jours, mais il peut faire un zoom 2x sans perte. Le tireur ultra-large 12MP dispose d’un grand capteur et d’une mise au point automatique et c’est pourquoi il peut faire des prises de vue macro. Enfin, la caméra selfie 12MP est également compatible AF et compatible 4K.

Le Zenfone 8 semble incroyable, et nous avons hâte de le déballer. Alors, jetons un coup d’œil à ses spécifications et commençons cet examen.

Caractéristiques de l’Asus Zenfone 8 en un coup d’œil:

Corps: 147,8 x 68,5 x 9,2 mm, 165 g; Gorilla Glass Victus à l’avant, cadre en aluminium, Gorilla Glass 3 à l’arrière; Classé IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Affichage: Super AMOLED 5,9 « , taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz; échantillonnage tactile de 240 Hz, HDR10 +, résolution de 1 080 x 2 400 pixels, format d'image 20: 9, 445 ppp.

Super AMOLED 5,9 « , taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz; échantillonnage tactile de 240 Hz, HDR10 +, résolution de 1 080 x 2 400 pixels, format d’image 20: 9, 445 ppp. Chipset: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660. Mémoire: Stockage UFS3.1 de 128/256 Go; 6/8/16 Go de RAM.

Stockage UFS3.1 de 128/256 Go; 6/8/16 Go de RAM. OS / logiciel: Android 11, ZenUI 2021.

Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,7 « , 0,8 µm, PDAF double pixel, OIS, zoom 2x sans perte; Ultra grand angle : 12 MP, f / 2,2, 14 mm, 1 / 2,55 « , 1,4 µm, PDAF double pixel, macro 4 cm.

: 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,7 « , 0,8 µm, PDAF double pixel, OIS, zoom 2x sans perte; : 12 MP, f / 2,2, 14 mm, 1 / 2,55 « , 1,4 µm, PDAF double pixel, macro 4 cm. Caméra frontale: 12MP, f / 2,45, 28 mm, 1 / 2,93 « , 1,22 µm, PDAF à double pixel.

Capture vidéo: Caméra arrière : 8K @ 30fps, 4K @ 30/60 / 120fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps; gyro-EIS, HDR, trois micros pour le zoom audio et NC; Caméra frontale : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips.

: 8K @ 30fps, 4K @ 30/60 / 120fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps; gyro-EIS, HDR, trois micros pour le zoom audio et NC; : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips. La batterie: 4000mAh; Charge rapide 30W, QC 4.0, USB-PD 3.0.

4000mAh; Charge rapide 30W, QC 4.0, USB-PD 3.0. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC; Prise jack 3,5 mm, haut-parleurs stéréo, radio FM (modèles non européens).

Il semble qu’il ne manque rien sur ce Zenfone 8 à 599 € et vous pouvez nous colorer impressionné. Serait-ce un téléphone parfait? Un seul moyen de le savoir.

Déballage de l’Asus Zenfone 8

Le Zenfone 8 a le lot de vente au détail habituel – il est livré avec un adaptateur secteur de 30 W, un câble USB-C-vers-C et un boîtier en plastique adhérent.

Il n’y a pas d’écouteurs à l’intérieur de la boîte, bien que le Zenfone 8 soit livré avec une prise audio et que vous puissiez utiliser votre ensemble filaire préféré. De plus, c’est un produit phare plutôt abordable, nous excuserions donc sûrement une telle omission.