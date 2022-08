Avis | Armer les enseignants avec des armes à feu résout peu

Nos écoles sont devenues des lieux où les enfants vont apprendre et apprennent à avoir peur. Et ça les rend malades. Littéralement. J’ai moi-même trois enfants et je l’ai vu de mes propres yeux. Des étudiants comme mon fils aîné étaient au lycée lors de la fusillade dans l’école de Parkland, en Floride, et la peur que leurs écoles puissent ensuite s’ajouter à leurs autres sources de stress. Tout le passage à l’âge adulte de ces étudiants a été un long bain de cortisol de combat ou de fuite. Selon Lisa Genova dans «Remember: The Science of Memory and the Art of Forgetting», le stress chronique «inhibe la neurogenèse dans l’hippocampe», endommageant la capacité du cerveau à créer de nouveaux souvenirs. Je ne suis pas le seul parmi mes collègues à trouver les étudiants d’aujourd’hui plus fragiles émotionnellement, plus facilement distraits, plus accablés et plus épuisés. Ils sont plus lents à assimiler les mêmes textes que j’ai enseignés pour la première fois il y a 20 ans, moins habiles à appliquer les grandes leçons de la littérature à la vie.

L’année dernière, une de mes étudiantes a eu 21 ans et ses amis ont attaché deux ballons géants en mylar, un “2” et un “1”, à sa chaise pour célébrer. Plus tard, au plus profond de notre discussion sur John Donne, nous avons entendu ce qui ressemblait à un coup de feu. Tout le monde a sauté. Quelques-uns ont crié. Un étudiant – je le vois encore – a heurté le sol. Lorsque nous avons réalisé, nous tous, que notre tireur actif n’était autre qu’un Mylar “2” explosif, il y a eu une pause douloureuse. Puis nous avons ri d’un rire tremblant, et j’ai lentement repris la discussion. J’aurais aimé ne pas l’avoir fait. J’aurais aimé leur donner le reste du cours pour partager à quel point il est difficile d’apprendre quand on est toujours à l’écoute d’une balle.

De nombreux sondages indiquent que la majorité des éducateurs ne veulent toujours pas être armés. Et il n’y a aucune preuve concluante que l’armement des enseignants augmente la sécurité de l’école, bien qu’il y ait des preuves que cela augmente les incidents d’enseignants déchargeant accidentellement leurs armes.

C’est une bravoure désespérée et mal placée qui conduit les enseignants au camp d’entraînement de formation FASTER, et qui a incité un enseignant cité dans l’histoire du Times à affirmer qu’il s’est inscrit parce que «j’aime mes enfants. Je vais faire tout ce que je peux pour les protéger. »

J’aime mes élèves aussi. Je les aime assez pour reconnaître que l’augmentation de leur exposition aux armes à feu leur coûte intellectuellement et psychiquement.

Les enseignants ont des tâches difficiles. Concentrons notre énergie sur l’ouverture des esprits, pas sur les portes barricadées. Pour que cela se produise, nous avons besoin de lois sur les armes à feu fixées, puis appliquées. Alors, hé, législateurs et lobbyistes : au lieu d’exhorter ceux qui sont en dernière ligne de défense à prendre les armes, que diriez-vous que vous tous en première ligne vous leviez et fassiez votre travail ? Alors nous saurions enfin à quoi ressemblent les gentils.

Beth Ann Fennelly, poète lauréate du Mississippi de 2016 à 2021, enseigne à l’Université du Mississippi. Son livre le plus récent est “Heating & Cooling: 52 Micro-Memoirs”.

