Avis | Armé pour les vacances

Voici un factoïde rempli d’anti-acclamation de vacances : le pays a connu trois fusillades de masse infâmes en novembre.

Oui, six personnes sont mortes dans un Walmart de Virginie. Un homme armé dans cette discothèque de Colorado Springs a fait cinq morts et 18 blessés. Et puis il y a eu la fusillade en Virginie qui a coûté la vie à trois footballeurs universitaires qui revenaient d’une sortie éducative – ils étaient allés à DC pour voir une pièce de théâtre.

Nous parlons d’événements terribles, terribles. Il en faut beaucoup pour rendre tristement célèbres les morts par balle aux États-Unis. Après tout, si vous définissez une fusillade de masse comme une fusillade qui tue ou blesse au moins quatre personnes, il y en a eu plus de 40 en novembre.

Et que pensez-vous qu’il va se passer en conséquence ? Un grand changement social ? En lisant toutes ces histoires, je n’ai pas pu m’empêcher de me souvenir de quelque chose que le sénateur Chris Murphy, mon expert incontournable sur ces questions, m’a dit un jour : que le public ne prend note du problème des armes à feu que lorsqu’il y a une terrible fusillade mortelle à plusieurs reprises, ” puis le pays n’y prête attention que 24 à 48 heures.