Avis | Après l’avortement, les républicains visent le droit de voyager

La cour a confirmé ce droit une seconde fois dans Williams v. Fears en 1900. la liberté, et le droit, normalement, de libre transit depuis et à travers le territoire de tout État est un droit garanti par le quatorzième amendement et par d’autres dispositions de la Constitution.

Plus récemment, dans Saenz v. Roe en 1999, une majorité de la Cour a reconnu que, comme l’a dit le juge William Brennan en 1969, « la nature de notre Union fédérale et nos concepts constitutionnels de liberté personnelle s’unissent pour exiger que tous les citoyens soient libres ». voyager sur toute la longueur et la largeur de notre pays sans être inhibé par des statuts, des règles ou des règlements qui alourdissent ou restreignent ce mouvement de manière déraisonnable. Le droit de voyager, a écrit le juge John Paul Stevens dans son opinion majoritaire, citant le juge Potter Stewart, « est un droit personnel pratiquement inconditionnel, garanti par la Constitution pour nous tous ».

Il n’y a rien dans le raisonnement de la Cour suprême dans Dobbs v. Jackson Women’s Health qui menacerait explicitement le droit de voyager entre les États. Dans son accord avec la décision de la majorité, le juge Brett Kavanaugh dit même qu’à son avis, un État ne peut pas “interdire à un résident de cet État de se rendre dans un autre État pour se faire avorter”.

Mais c’est exactement là où certains États dirigés par les républicains veulent faire passer la loi.

Les législateurs du Missouri ont présenté un projet de loi “prime” similaire à celui actuellement en vigueur au Texas, qui permettrait aux citoyens privés de poursuivre quiconque aide un résident à obtenir un avortement hors de l’État. Un autre projet de loi appliquerait les lois du Missouri aux avortements qui se produisent dans d’autres États.