Avis | Après la défaite choquante du Brésil, regardez de près ce que l’équipe est devenue

C’était un signe des choses à venir. Lors des manifestations qui ont conduit à la destitution et à la destitution de Mme Rousseff en 2016, des manifestants vêtus du maillot jaune ont appelé à une intervention militaire et ont pris des selfies avec des policiers militaires. Au moment où M. Bolsonaro a commencé sa campagne présidentielle en 2018, l’équipe de football était fermement associée à un programme de droite.

Au cours de son mandat, les deux sont devenus inséparables alors que les partisans sont descendus dans la rue pour exiger la fermeture de la Cour suprême, la levée des restrictions en cas de pandémie et la fin du vote électronique. Dans ces rassemblements, le maillot national partageait l’espace avec des symboles d’extrême droite tels que des drapeaux néonazis, des banderoles portant des slogans antidémocratiques ou encore des torches tiki.

Qu’en est-il du côté lui-même ? Alors qu’un certain nombre de joueurs ont activement accueilli M. Bolsonaro à la présidence, la position politique de l’équipe n’était pas claire. La Copa América en 2021 – organisée de manière controversée par le Brésil après le refus de la Colombie et de l’Argentine, invoquant des inquiétudes concernant la pandémie – a semblé remettre les choses au clair. Après une réunion, l’équipe a décidé de poursuivre la compétition, soulignant qu’il ne s’agissait pas d’une décision « politique ». Pour beaucoup, cet acquiescement semblait prouver que l’équipe nationale était largement tombée sous l’emprise de M. Bolsonaro.

Ce n’est pas tout à fait juste. Tout au long des quatre années du gouvernement de M. Bolsonaro, le soutien explicite au président au sein de l’équipe a été rare. Quelques joueurs, comme l’attaquant de Tottenham Richarlison, se sont prononcés contre la politisation de l’équipe. Paulinho, un jeune attaquant prometteur, a même déclaré son soutien au rival électoral de M. Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva. La majorité des joueurs, bien sûr, préfèrent garder la tête basse.

Mais une équipe nationale, comme tout le monde le sait, est bien plus que la somme des joueurs individuels impliqués – c’est un symbole. Au Brésil, l’enchevêtrement du sport et de la politique a produit quelque chose d’étrange : une équipe nationale presque entièrement associée à un projet politique qui divise et maintenant, après la courte victoire de M. Lula en octobre, un politicien défait.

Les choses pourraient ne pas rester ainsi. Au Qatar, c’est Richarlison qui a offert le moment le plus mémorable, avec son but stupéfiant contre la Serbie ; Neymar, après avoir raté deux matchs en raison d’une blessure, n’a pas réussi à faire triompher l’équipe. À la maison, les sentiments sont mitigés. La performance de l’équipe, oscillant entre sublime et bourratif, flatte de tromper.

Au lendemain d’une cuisante défaite, la question de savoir ce qu’est l’équipe du Brésil – et à qui elle est destinée – reste ouverte.