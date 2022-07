Avis | Après deux décennies en solitaire, c’est sa première journée

J’ai été présenté à Jack Powers au cours de son dernier mois de près de 33 ans passés en prison. Ancien voleur de banque, M. Powers a passé plus de deux décennies à l’isolement, la plupart dans la tristement célèbre prison à sécurité maximale connue sous le nom d’ADX.

Au cours de cette période inadmissible, il s’est gravement automutilé, a écrit de manière prolifique, a perdu son fils, s’est instruit et a participé à une affaire civile monumentale concernant la maltraitance et la négligence des détenus. Aujourd’hui, il est le reflet de toutes ses expériences de vie – un homme profondément changé, un auteur, un père en deuil et un fils aimant, et une voix critique dans les mouvements anti-isolement et de réforme des prisons.

Ce fut un privilège d’être présent avec lui alors qu’il naviguait dans ses premières heures de liberté – s’ouvrant à l’objectif de notre caméra, malgré le déluge d’émotions et de stimuli qui l’entourait. Comme on le voit dans le court documentaire ci-dessus, réintégrer la société après un séjour prolongé en prison peut sembler à la fois un rêve enivrant et un défi insurmontable.