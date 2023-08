AVIS | Andreas Peschke : Nous sommes libres lorsque nous sommes tous libres. Cela est également vrai pour l’Ukraine

Alors qu’aujourd’hui marque le jour de l’indépendance de l’Ukraine, le pays est toujours en guerre contre la Russie et se bat pour sa souveraineté. Exposant les différents domaines de la beauté en Ukraine et ceux qui ont été exportés dans le monde, nous ne pouvons pas être libres tant que l’Ukraine n’est pas libre, écrit l’ambassadeur d’Allemagne Andreas Peschke.

Aujourd’hui, l’Ukraine célèbre son Jour de l’Indépendance.

Le 24 août 1991, le pays déclare son indépendance de l’Union soviétique. Une indépendance qu’il a conquise au terme d’un long et dur combat qui a duré des siècles.

L’année dernière, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ont été violées de manière flagrante lorsque la Russie a envahi l’Ukraine et déclenché une guerre contre son voisin. Depuis lors, des milliers de personnes ont perdu la vie, des villes ont été détruites et les souffrances humaines causées par l’agression russe ont été énormes.

L’Ukraine a une longue et fière histoire. À l’époque médiévale, la Russie kiévienne était l’un des États les plus puissants d’Europe. Plus tard, les cosaques zaporogues sont devenus une force politique et militaire connue sur tout le continent. Les dirigeants cosaques, comme Bohdan Khmelnytsky et Ivan Mazepa, étaient des personnalités éminentes de la politique internationale et européenne. Le monastère des Grottes de Kiev, la cathédrale Sainte-Sophie et la forteresse de Khotyn sont des monuments historiques et culturels de renommée mondiale.

Des écrivains ukrainiens, comme le poète romantique Taras Shevchenko ou la célèbre écrivaine Lesya Ukrainka, ont laissé leur marque dans la littérature mondiale. Aujourd’hui, des auteurs tels que Serhiy Zhadan Oksana Zabuzhko et Yurii Andrukhovych sont lus et traduits dans le monde entier. Le scientifique ukrainien Volodymir Vernadsky a fondé l’Académie ukrainienne des sciences et le légendaire concepteur d’avions Oleg Antonov a apporté une contribution inestimable au développement de la science et de la technologie.

L’Ukraine est un pays magnifique. Les montagnes des Carpates, la côte de la mer Noire et la péninsule de Crimée attiraient autrefois des millions de visiteurs. Les zones métropolitaines, comme Kiev, Kharkiv et Odessa, sont riches en patrimoine culturel, en monuments historiques et en monuments architecturaux. Malheureusement, nombre de ces sites patrimoniaux, comme la célèbre cathédrale de la Transfiguration à Odessa, ont été gravement endommagés par les frappes aériennes russes.

Au cours de son histoire, l’Ukraine a souffert à plusieurs reprises des ambitions impériales et coloniales de son grand voisin de l’Est.

Lorsque les tsars dirigeaient l’Empire russe, les terres d’Ukraine devinrent un objet de l’impérialisme russe. Plus tard, l’Ukraine fut soumise à la domination soviétique. Pendant l’Holodomor, la catastrophe alimentaire des années 1930, un génocide provoqué par le dictateur soviétique Joseph Staline, des millions d’Ukrainiens sont littéralement morts de faim.

À l’époque soviétique, l’Ukraine soutenait activement la lutte sud-africaine contre l’apartheid. De nombreux combattants de la liberté sud-africains ont été formés en Ukraine ou ont suivi des études universitaires dans les célèbres universités ukrainiennes d’Odessa ou de Kiev.

L’impérialisme s’est réveillé

Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée au début des années 1990, c’était l’aube d’une nouvelle ère d’indépendance pour l’Ukraine et d’autres anciennes républiques soviétiques. Dans le Mémorandum de Budapest de 1994, la Russie a réaffirmé le respect de l’indépendance et de la souveraineté de l’Ukraine dans les frontières existantes. C’est-à-dire y compris la Crimée et l’est de l’Ukraine.

Malheureusement, vingt ans plus tard, le mal du néo-impérialisme s’est à nouveau réveillé en Russie.

En 2014, la Russie a annexé illégalement la péninsule de Crimée et des mandataires pro-russes ont commencé à occuper certaines parties du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, qui est depuis lors dans un état de conflit armé. En 2022, la Russie a lancé une guerre d’agression à grande échelle contre l’Ukraine. Ce faisant, la Russie – membre du Conseil de sécurité de l’ONU, avec une responsabilité particulière dans la protection de la paix – a gravement violé la Charte des Nations Unies et enfreint le droit international.

En ce jour de l’indépendance, comme tous les autres jours, nous devons être aux côtés de l’Ukraine. Cela est particulièrement vrai pour nous, Allemands, qui avons causé tant de souffrances à d’autres peuples dans le passé. Nous devons être aux côtés d’un pays qui ne veut pas être soumis à un voisin agressif. Un pays qui veut décider seul de son avenir.

Un pays qui veut faire son propre choix souverain avec qui s’associer. Un pays qui veut être indépendant. Un pays qui veut être libre.

Nous voulons tous la paix – en particulier le peuple ukrainien. Mais la paix ne peut être obtenue en cédant à l’agression, en renonçant à la liberté et à l’indépendance, en abandonnant les règles de notre ordre international commun. Une paix durable doit être négociée. Pourtant, des négociations véritables et significatives ne pourront commencer que lorsque la Russie mettra fin à son agression militaire. Comme l’a dit Madiba : « Seuls les hommes libres peuvent négocier. Les prisonniers ne peuvent pas conclure de contrats. »

Ici, en Afrique du Sud, j’entends souvent dire que personne ne peut être libre tant que nous ne le sommes pas tous. Je pense que c’est vrai, et cela devrait l’être également en ce qui concerne l’Ukraine. En fait, la vérité est très simple : la Russie doit mettre fin à cette guerre pour que l’Ukraine puisse être libre.

Nos meilleurs vœux pour le Jour de l’Indépendance de l’Ukraine !

– Andreas Peschke est l’ambassadeur d’Allemagne en Afrique du Sud, au Lesotho et à Eswatini.

