Avis | Amérique l’impitoyable

Parmi les lignes qui me restent: Citation de L’équipe juridique de Stroman, “” Il n’y a rien d’illogique dans un système où la société ne satisfait pas toujours le désir de vengeance de la victime, mais respecte toujours le désir de miséricorde de la victime. “”

Les mémoires de Bloom peuvent sembler avoir peu en commun avec les deux autres. Mais l’indifférence de l’Amérique envers ceux qui souffrent à la fin de leur vie offre un contraste saisissant avec ceux qui attendent leur vie atténuée dans le couloir de la mort.

En janvier 2020, Bloom a accompagné son mari de 66 ans, Brian, récemment diagnostiqué avec la maladie d’Alzheimer, à Zurich, le seul endroit au monde où les Américains peuvent voyager pour un “suicide indolore, pacifique et légal”. Les quelques endroits aux États-Unis où le suicide assisté est autorisé imposent des restrictions si rigoureuses qu’elles sont difficiles à respecter pour les habitants de l’État, et souvent presque impossibles pour quiconque en dehors de l’État. La mort de Brian vient de son propre souhait et de sa propre main, et bien que marquée par le chagrin, il n’y a rien d’indésirable à ce sujet. C’est ainsi, ai-je pensé en lisant, que c’est fait – et pourtant nous ne pouvons pas le faire de cette façon, ici en Amérique.

Parmi les lignes qui restent avec moi : Citant un médecin, « ‘Quand n’importe quel type de législation sur le droit de mourir est proposé – l’opposition se présente avec 10 millions de dollars dès qu’il s’agit de votre droit de choisir.’

Au pire, nous affichons nous-mêmes une force indéniable d’impitoyabilité, d’une manière qui a envahi notre culture. Les erreurs mineures sont considérées comme des délits capitaux. Les excuses sont souvent forcées et le vrai pardon, rare. Dans la volonté d’identifier et de condamner un ennemi, nous ne permettons pas aux gens de faire amende honorable. Le mouvement vers la justice et la responsabilité vire trop souvent vers le blâme, la rétribution et l’abnégation.

Eh bien, alors je ne finirai pas ici avec plus de blâme. Il serait inexact, en tout cas, d’attribuer ces politiques entièrement au peuple américain alors que les sondages suggèrent que la plupart ne choisiraient pas ces arrangements. Une majorité d’Américains, 72% en 2018, soutiennent l’euthanasie et 65% en 2018 soutiennent le suicide médicalement assisté. Environ six Américains sur 10 pensent que l’avortement devrait être légal dans tous les cas ou dans la plupart des cas. Une minorité – environ 39% – mais toujours un nombre important d’Américains s’opposent à la peine de mort. Pourtant, des majorités admettent que des innocents pourraient être tués et qu’en pratique, le système actuel est raciste.