Avis | Alex Villanueva et la fausse promesse d’un shérif progressiste

Le comté de Los Angeles en est un parfait exemple. Il n’a pas investi adéquatement dans les programmes qu’il avait promis d’aider à réduire la surpopulation carcérale. Par exemple, il n’emploie pas suffisamment de personnes pour effectuer des évaluations de la santé mentale, aider les tribunaux à déterminer les plans de traitement, trouver des alternatives aux prisons ou connecter les personnes aux services de santé mentale dont elles ont besoin – des services que de nombreux juges et procureurs soutiennent avec enthousiasme.

Les exigences en matière de caution en espèces maintiennent les gens en prison simplement parce qu’ils sont trop pauvres pour payer, et alors que le comté a pratiquement éliminé la caution pour les délits non violents afin de réduire la population carcérale au début de la pandémie, la Cour supérieure du comté l’a récemment rétablie, augmentant à nouveau les chiffres. Le comté a également sous-financé diverses initiatives de soins de santé et de lutte contre les sans-abrisme; un comité travaillant sur la fermeture d’une prison de comté a déclaré que ces initiatives nécessiteraient un total de 238 millions de dollars pour financer un ajout proposé de 3 600 lits. L’ACLU avait reproché au conseil de surveillance du comté l’échec du programme. “Le comté n’a absolument pas intensifié”, m’a dit Corene Kendrick, directrice adjointe du National Prison Project de l’ACLU.

Si le comté voulait vraiment résoudre les problèmes fondamentaux, il créerait des centres de réponse aux crises psychiatriques, afin que les personnes en crise ne soient pas envoyées en prison, où leurs médicaments sont souvent dangereusement et brusquement interrompus. Les prisons aggravent les problèmes de santé mentale, mais sans installations adéquates, des milliers de personnes se retrouvent derrière les barreaux.

“Par défaut, nous sommes devenus le plus grand établissement de traitement du pays”, a déclaré Tim Belavich, directeur des services de santé correctionnels du système pénitentiaire du comté de Los Angeles, à NPR en 2020. “Un établissement pénitentiaire n’est pas l’endroit approprié pour traiter la maladie mentale de quelqu’un maladies.”

Pour empêcher les gens d’interagir avec les forces de l’ordre en premier lieu, le comté pourrait également investir dans des centres de désintoxication et des logements sûrs et permanents pour les personnes sans abri. Et en ce sens, les commissaires de comté sont autant responsables des conditions de détention que le shérif.

Sans changements significatifs, les shérifs, même ceux qui se soucient profondément des conditions dans leurs prisons, continueront à gérer une masse chaotique, lourde et en constante évolution de personnes avec une myriade de problèmes exacerbés par une myriade d’échecs institutionnels. Il n’est pas étonnant que tant d’entre eux aient échoué de façon si spectaculaire.

Si nous voulons réparer les prisons américaines défaillantes, nous avons besoin de meilleurs soins de santé pour les personnes incarcérées, d’une plus grande surveillance des institutions et d’une réforme en profondeur, oui, mais plus important encore, nous devons réduire considérablement leur population. Si les prisons devaient détenir quelqu’un, ce devrait être un petit nombre de personnes, pour de courts séjours, sous une administration totalement transparente.