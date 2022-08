Avis | Alex Jones et le complexe industriel Wellness-Conspiracy

Mais c’est ce que le procès a révélé sur les finances de Jones et sur le fonctionnement d’Infowars en tant qu’entreprise que j’ai trouvé le plus intrigant. En particulier, nous avons vu à quel point le schtick de Jones peut être incroyablement lucratif et, malgré la victoire des parents, à quel point il pourrait être difficile de bloquer l’argent qui coule vers des conspirateurs comme Jones.

Le problème réside dans la relation symbiotique entre les faux produits de santé non réglementés et les fausses revendications politiques. Appelez ça le complexe industriel du bien-être et du complot. Jones produit un barrage incessant de contenu scandaleux, de source fine ou totalement mensonger dans l’espoir que certains d’entre eux deviendront viraux. Lorsque les gens cliquent sur les histoires et atterrissent sur son site, ils sont bombardés de publicités pour l’huile de serpent. Il prétend offrir aux gens des vérités qu’ils n’obtiendront pas dans les médias grand public, mais c’est rétrograde. Les théories du complot sont mieux considérées comme un outil de marketing pour ses vrais produits – InstaHard, BodEase, Diet Force et toutes sortes d’huiles, de teintures et de suppléments.

Jones a été l’un des pionniers dans la connexion de remèdes à des revendications politiques, mais il n’est en aucun cas le seul. Au cours de la dernière décennie – et en particulier pendant la pandémie – Internet a été envahi par des influenceurs qui colportent ce que certains chercheurs ont appelé la conspiration, une vision du monde qui mêle les idées New Age en matière de santé alternative avec un penchant de l’ère Trump pour les faits alternatifs. Le Los Angeles Times a rapporté l’année dernière que les cercles de bien-être gauchistes en Californie étaient devenus un terrain fertile pour la théorie du complot QAnon. Le croisement a été particulièrement évident dans le mouvement anti-vaccin. Aujourd’hui, les sceptiques des vaccins sont plus à l’aise dans la droite politique qui aime MAGA, mais certains des premiers partisans du mouvement, comme Robert F. Kennedy Jr., étaient plus étroitement alignés sur la gauche. Comme l’a dit Rolling Stone, “les anti-vaxxers se sont fait rougir”.

Le confort entre les idées de bien-être et les théories du complot semble étrange, mais lorsque vous creusez dans ces mouvements, vous trouvez un chevauchement considérable. Matthew Remski, un journaliste qui a couvert le lien, a fait valoir que les philosophies du bien-être sont enracinées dans les croyances selon lesquelles “rien n’est comme il semble”, “tout arrive pour une raison” et “tout est lié”. Cet ensemble de croyances, a-t-il écrit, “a déployé un tapis de bienvenue cognitif et psychologique pour les fascinations complotistes, jusqu’à et y compris QAnon”.