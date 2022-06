Avis | Adoptons le Recovering America’s Wildlife Act

Nous ne sommes pas en dehors de la nature. Nous en faisons partie. Quoi qu’il arrive à l’air que respirent les chouettes tachetées, à l’eau et au sol qui alimentent les forêts dans lesquelles elles habitent, cela arrive aussi à l’air que nous respirons, aux arbres qui filtrent le carbone que nous produisons, à l’eau que nous buvons, au climat qui l’affecte tout. C’est ce que Kameran Onley, directrice de la politique nord-américaine et des relations gouvernementales à The Nature Conservancy, veut dire quand elle dit que « la perte de biodiversité de l’Amérique n’est pas seulement une crise pour les espèces qui composent la faune unique et emblématique du pays ; c’est une menace pour notre avenir.

Conversation d’opinion

Le climat et le monde changent. Quels défis l’avenir apportera-t-il et comment devrions-nous y répondre ?

Notre avenir.

Ce serait merveilleux si les Américains en venaient à comprendre que les autres créatures ont une valeur inhérente, indépendamment de leur utilité pour nous. Que les plantes et les animaux valent la peine d’être préservés sans autre raison que leur propre droit de vivre parmi nous sans être inquiétés. J’ai peu d’espoir pour une telle transformation. Reconnaître que nos vies sont interconnectées semble cependant tout à fait possible, même à cette époque de querelles.

L’espèce humaine ne peut pas vivre en toute sécurité sur cette planète si nous ne préservons pas une diversité profonde, riche et innombrable d’insectes, d’oiseaux, de mammifères, de reptiles, d’amphibiens, de plantes, de champignons et de toute autre forme de vie irremplaçable. Sachant que plus d’un tiers de la nourriture que nous mangeons dépend des insectes pollinisateurs, par exemple, devrait contribuer à clarifier pour quiconque, quelle que soit son affiliation partisane, pourquoi la protection des pollinisateurs n’est pas une position politique.

Mais comme le sponsor principal de RAWA, Debbie Dingell, une démocrate du Michigan, a déclaré à Laura Benshoff de NPR : « Trop de gens ne réalisent pas… qu’environ un tiers de notre faune court un risque accru d’extinction ».

Les êtres humains sont têtus et injuriés, et trouver un moyen de faire valoir ce point sans s’engager dans un réflexe « Ouais, mais » nécessite de parler la même langue. C’est en partie la raison pour laquelle RAWA entend réaliser ce que la loi sur les espèces en voie de disparition n’a pas réussi : les défenseurs de l’environnement et les dirigeants locaux ont tendance à mieux comprendre que les responsables fédéraux comment engager les communautés locales pour protéger l’habitat et soulager la pression sur la faune avant que les populations ne chutent à des niveaux critiques. Les sceptiques sont plus enclins à croire le témoignage de leurs propres oreilles si le chasseur d’à côté remarque le fait que le colin de Virginie, qui était autrefois la bande originale de l’été, a pratiquement disparu. Un autre pêcheur observant l’effet dévastateur de la carpe envahissante sur les poissons d’eau douce peut souvent être plus convaincant que n’importe quel expert de l’actualité.