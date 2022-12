Avis | Adam Schiff: N’oubliez pas que de nombreux républicains au Congrès ont permis le gros mensonge de Trump

Le rapport publié jeudi par le comité du 6 janvier, auquel j’ai siégé, indique très clairement qu’il y avait plusieurs lignes d’efforts pour annuler les élections de 2020. Certaines impliquaient des tentatives de pression sur les législatures des États pour qu’elles déclarent que le perdant était le gagnant. D’autres impliquaient un complot de faux électeurs, des pressions sur le vice-président pour qu’il viole son devoir constitutionnel et des efforts pour forcer un responsable électoral à « trouver » des milliers de votes qui n’existaient pas. Ce n’est que lorsque tous ces autres efforts ont échoué que le président a eu recours à l’incitation à la violence populaire pour tenter d’arrêter le transfert de pouvoir.

Mais une ligne d’effort pour renverser l’élection reçoit peu d’attention, et cela impliquait la volonté de tant de membres du Congrès de voter pour l’annuler. Même après que la police du Capitole et la police métropolitaine aient réprimé l’insurrection à grands frais pour elles-mêmes, la majorité des républicains à la Chambre ont repris là où ils s’étaient arrêtés, votant toujours pour annuler les résultats dans des États importants.

Lors de l’une de nos audiences du 6 janvier, la vice-présidente du comité, Liz Cheney, une républicaine, a appelé ses collègues du Congrès pour leur duplicité dans les termes les plus brûlants : « Il viendra un jour où Donald Trump sera parti, mais votre déshonneur restera.”

Notre travail au sein du comité étant en grande partie terminé, il incombera désormais au ministère de la Justice d’assurer une forme de responsabilité que le Congrès n’est pas habilité à fournir, et de faire valoir l’état de droit d’une manière hors de notre portée : par le biais de poursuites. De multiples lois ont été violées au cours d’une vaste tentative d’annulation des élections, et pas seulement par les fantassins qui ont fait irruption dans le bâtiment du Capitole ce jour-là et ont brutalement agressé des policiers, mais aussi par ceux qui les ont incités, encouragés et, quand tout était fini, leur apporta aide et réconfort. Traduire en justice un ancien président qui réclame aujourd’hui encore la « résiliation » de notre Constitution est une entreprise périlleuse. Ne pas le faire est bien plus dangereux.

Il y a un mépris croissant pour la loi et pour les institutions de notre pays, et une acceptation effrayante de l’utilisation de la violence pour résoudre les conflits politiques. Le grand mensonge de M. Trump a été l’un des instigateurs les plus puissants de la violence politique, puisqu’il a persuadé des millions de personnes que l’élection qu’ils ont perdue devait avoir été truquée ou frauduleuse. Si les gens peuvent en être convaincus, que reste-t-il d’autre que la violence pour décider qui doit gouverner ? L’attaque contre le Capitole était une conséquence trop prévisible des efforts incessants de M. Trump pour éloigner le peuple de son gouvernement et du fondement le plus important de la gouvernance : son droit de vote.