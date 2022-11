Avis | Action de grâces – Le New York Times

Ou peut-être que tout cela vous met simplement en colère et plein de ressentiment ! Qu’est-il arrivé à votre chère tradition américaine, vous vous demandez ? Tout doit-il être problématique ?

Presque toutes les vacances – à l’exception peut-être du poisson d’avril, mais attendez – sont devenues une sorte de football politique. La droite républicaine catastrophise une prétendue guerre de Noël depuis plus d’une décennie, bien que personne n’ait alerté les chaînes de pharmacies dont les allées sont déjà chargées de bonbons rouges et verts. Pendant ce temps, une perruque mal choisie à Halloween, chargée d’offenses culturelles potentielles, peut entraîner un désastre social. S’il vous plaît, ne laissez pas votre enfant se retrouver avec le mauvais type de personnage Disney ! Également à l’automne, Diwali, un événement majeur pour les Indiens d’ici et d’ailleurs, est récemment devenu une grande fête à travers l’Amérique. Mais qui, certains se demandent, a le droit de mettre un sari ?

Vos vacances d’autrefois, elles changent. Au cours des deux dernières années, le président Biden a publié une proclamation nommant le deuxième lundi d’octobre, également connu sous le nom de Columbus Day, Journée des peuples autochtones afin de «célébrer ensemble l’histoire autochtone et notre nouveau départ, honorant les Amérindiens pour avoir façonné les contours de cette pays depuis des temps immémoriaux. La question évidente est, qu’est-ce qui a pris si longtemps?

Considérons donc les nominés pour le principal reproche de Thanksgiving de cette année : nous pourrions faire toute une histoire avec la pénurie de dinde, par exemple. Les oiseaux et les plats d’accompagnement sont devenus nettement plus chers, et avec une récession imminente, ce n’est vraiment pas le moment. Après un été de vols exorbitants et surréservés qui ont été annulés au moment même où ses passagers s’éloignaient de la sécurité, les voyages cette année s’annoncent particulièrement encombrés et désagréables. Et il y a toujours de la contagion sur laquelle se rabattre. Avec Covid, RSV et la grippe qui circulent, un rassemblement à part entière devrait fournir de nombreuses occasions de propager la mauvaise santé.

Mais serait-ce un problème de suggérer que peut-être Thanksgiving ne pas être un problème cette année?

Réduit à l’essentiel, Thanksgiving est une fête de gratitude partagée. Nous pourrions simplement penser aux « remerciements » de Thanksgiving pour un changement. Cette gratitude était peut-être à l’origine destinée à Dieu et aux Amérindiens qui ont aidé les colons nouvellement arrivés à survivre – et pour qui l’expiation aurait peut-être été plus appropriée. Mais même pour nous, humanistes laïcs, Thanksgiving offre un moment pour apprécier tout ce qui a été bon cette année, même par accident ou par hasard.