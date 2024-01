Avis | Abolir l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens

Pourquoi? En partie parce que les pays arabes voisins des pays comme le Liban a cruellement refusé d’absorber pleinement les réfugiés palestiniens, leur refusant non seulement la citoyenneté mais aussi, dans de nombreux cas, le droit à la plupart des formes de travail. En 1991, le Koweït est allé plus loin en expulsant des centaines de milliers de Palestiniens en quelques jours, parce que le dirigeant palestinien Yasser Arafat avait soutenu Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe Persique. Pensez-y la prochaine fois que les gouvernements arabes professeront leur solidarité avec le peuple palestinien.

Le cynisme est aussi grave que la cruauté. Les changements de frontières et les mouvements indépendantistes de l’après-guerre ont produit des millions de réfugiés : Allemands, Indiens, Pakistanais, Palestiniens et Juifs, dont quelque 800 000 Des Juifs qui ont été expulsés des pays arabes où ils vivaient depuis des siècles. Presque tous ont trouvé une nouvelle vie dans de nouveaux pays – à l’exception des Palestiniens. Ils ont été gardés comme réfugiés perpétuels dans le but à la fois de délégitimer Israël et de préserver le fantasme irrédentiste selon lequel leurs descendants exerceront un jour ce qu’ils croient être leur « droit au retour », effectivement par l’élimination de l’État juif.

C’est sur ce prétendu droit que reposent les efforts en faveur d’un accord de paix israélo-palestinien global. avoir sombré. C’est aussi un droit que l’existence même de l’UNRWA maintient en vie. Les Palestiniens devraient être citoyens des pays dans lesquels ils vivent – ​​tout comme le sont quelque deux millions d’Arabes en Israël. Ils ne devraient pas être les matraques d’une lutte sans fin, subventionnés d’une génération lésée à l’autre par les largesses internationales.

Les défenseurs de l’UNRWA insistent sur le fait que sans lui, les civils palestiniens souffriront encore plus. Mais il n’y a aucune raison pour que d’autres agences internationales ne puissent pas assumer le fardeau des secours immédiats en faveur des Gazaouis. En attendant, l’administration Biden et les autres gouvernements doivent poser des questions difficiles aux hauts responsables de l’UNRWA, à commencer par le commissaire général Philippe Lazzarini.

À savoir : si Lazzarini et ses adjoints ne savaient pas que l’UNRWA à Gaza employait potentiellement des centaines de membres ou sympathisants du Hamas, quel genre de contrôle exerçaient-ils ? Et s’ils le savaient, ne sont-ils pas responsables ? Dans les deux cas – négligence grave ou complicité discrète – ils doivent démissionner maintenant.