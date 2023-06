Avis à Xiaomi India Official, Autres sur Rs 5,551 Crore Case

La Direction de l’application de la loi (ED) a annoncé vendredi qu’elle avait émis des avis de justification à Xiaomi Technology India Private Limited, la branche indienne du fabricant chinois de téléphones mobiles Xiaomi, ainsi qu’à deux cadres supérieurs et trois banques étrangères concernant des violations présumées de la loi sur les changes. dépassant Rs 5 551 crores.

Les avis de justification, signifiés au directeur financier de la société Sameer B Rao, à l’ancien directeur général Manu Kumar Jain et aux institutions financières Citibank, HSBC Bank et Deutsche Bank AG, viennent en réponse aux allégations de non-conformité à l’article 16. de la loi sur la gestion des changes (FEMA), selon un communiqué publié par l’ED.

Un avis de justification, émis à la fin d’une enquête de la FEMA, pourrait entraîner des sanctions s’élevant à trois fois le montant total de la contravention, une fois l’affaire réglée.

Le rapport de l’ED indique que ces avis n’ont pas seulement été signifiés à Xiaomi Technology India Private Limited et à ses dirigeants Jain et Rao, mais également aux trois banques susmentionnées. Ces banques sont soupçonnées d’avoir enfreint les articles 10(4) et 10(5) de la FEMA et les directives émises par la Reserve Bank of India (RBI) en autorisant les envois de fonds vers l’étranger au nom de paiements de redevances sans effectuer de diligence raisonnable ni obtenir de fonds sous-jacents. accord de collaboration technique de l’entreprise.

Auparavant, l’ED avait saisi des fonds d’une valeur de Rs 5 551,27 crores sur les comptes bancaires de Xiaomi Technology India Private Limited sous la FEMA, citant le versement non autorisé de ce montant à l’étranger sous prétexte de paiements de redevances.

L’autorité compétente de l’agence, nommée en vertu de l’article 37A de la FEMA, a confirmé l’ordonnance de saisie, déclarant que l’ED était justifié de conclure que les devises étrangères équivalentes à Rs 5 551,27 crore avaient été transférées hors de l’Inde par Xiaomi India de manière non autorisée. L’agence a ajouté que ce montant est détenu en dehors de l’Inde au nom de l’entité du groupe, en violation de l’article 4 de la FEMA, 1999 et est susceptible d’être saisi conformément à l’article 37A de la FEMA.

L’autorité a également noté que le paiement de la redevance n’était qu’un mécanisme de transfert de devises hors de l’Inde et constituait une violation « flagrante » des dispositions de la FEMA.

L’enquête de l’ED, ouverte l’année dernière, a révélé que la société avait versé des devises étrangères équivalant à 5 551,27 crores de roupies à trois entités basées à l’étranger, dont une entité du groupe Xiaomi, sous le couvert de paiements de redevances.

L’ED a déclaré que « sous le couvert de diverses façades documentaires indépendantes créées entre les entités du groupe, la société a remis ce montant sous couvert de redevance à l’étranger, ce qui constitue une violation de l’article 4 de la FEMA ».