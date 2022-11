Avis | À quoi ressemblera la Russie sans Poutine ? Peut être ça.

Les responsables de la dévastation devront également être extirpés, ce qui ne s’est jamais produit après l’effondrement de l’Union soviétique. Le Congrès interdirait de travailler dans les établissements d’État et d’enseignement à ceux qui appartenaient à des organisations “criminelles” – telles que les services fédéraux de sécurité ou les chaînes de télévision d’État – ou soutenaient publiquement la guerre, tout en restreignant leur droit de vote. Il créerait également une commission de « dé-Poutinisation » pour envisager la réhabilitation de certains groupes, y compris ceux qui se rétractent publiquement et n’ont pas commis de crimes particulièrement graves, et ouvrirait les archives des services de sécurité.

Ensuite, il y a la structure de la Russie elle-même. La Fédération de Russie est fortement centralisée, avec un patchwork de plus de 80 républiques et régions fortement subordonnées au président, permettant l’accumulation d’un pouvoir énorme. Le Congrès, s’appuyant sur des visions décentralisées de l’époque de l’effondrement soviétique, propose de dissoudre la Fédération de Russie et de la remplacer par une nouvelle démocratie parlementaire. Selon un projet de disposition au sens large sur « l’autodétermination », le futur État russe devrait être « rejoint sur la base du libre choix par les peuples qui le peuplent ».

Cette rupture avec le présent pourrait corriger les promesses non tenues du passé. De Vladimir Lénine à Boris Eltsine, les dirigeants russes modernes ont l’habitude d’offrir la décentralisation pour gagner du soutien, puis de revenir en arrière une fois qu’ils ont consolidé le pouvoir. Bien que tous les sujets fédéraux soient juridiquement égaux en vertu de la Constitution russe actuelle, des inégalités substantielles persistent – ​​un fait qui a été mis en évidence par le déploiement disproportionné et la mort de minorités ethniques de républiques plus pauvres comme le Daghestan et la Bouriatie dans la guerre en Ukraine.

Revisiter la question d’une plus grande souveraineté pourrait permettre à la république séparatiste de Tchétchénie, par exemple, de quitter la Russie après son assujettissement brutal par M. Poutine, tout en permettant aux régions et aux républiques sans mouvements sécessionnistes forts de renégocier l’allocation des ressources et l’équilibre des pouvoirs avec le centre. Cela créerait un pays plus juste tout en sapant le nationalisme russe.

Le congrès est le plus vague sur ses plans économiques. Un acte promet de “revoir les résultats de la privatisation” menée dans les années 1990 (qui a conduit à la montée des oligarques russes), tandis qu’un autre vise à annuler la très impopulaire réforme des retraites de M. Poutine en 2020. Il manque cependant un engagement à un solide filet de sécurité sociale ou toute discussion sur la transition de l’économie russe loin de sa dépendance à l’égard des exportations d’énergie. C’est un oubli majeur. Depuis les années 1990, lorsque la privatisation et les élections libres ont été introduites simultanément, la richesse et le pouvoir sont étroitement liés. La réforme politique et économique ne peut être considérée isolément l’une de l’autre.