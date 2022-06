Avis | À quoi ressemblent les débats sur l’avortement et les armes à feu depuis l’Alabama

Il y a tellement de beauté dans l’Alabama rural, et il y a souvent une terrible pauvreté. Un hortensia aux teintes brillantes à côté d’une remorque aux fenêtres obscurcies. Une rangée de vieilles maisons abandonnées à côté d’un champ de fleurs sauvages non fauchées. Je crois que les politiques démocrates sont plus favorables aux pauvres, mais comment le sauriez-vous si vous vivez dans une caravane sans eau courante ni Internet au milieu d’un État qui a longtemps été hors jeu pour les candidats démocrates aux élections nationales ? (La victoire d’un démocrate, Doug Jones, aux élections spéciales du Sénat américain en 2017 était anormale ; trois ans plus tard, il a été battu par un ancien entraîneur de football universitaire républicain sans expérience politique.)

Je comprends pourquoi les candidats démocrates à la présidentielle ne voudraient pas perdre de temps et d’argent à faire campagne ici – l’Alabama a l’impression d’appartenir aux républicains. C’est un état avec trois cliniques d’avortement; en 2017, il y en avait 113 à New York.

L’après-midi de la primaire en mai, mes parents sont venus garder mes enfants pour que mon mari et moi puissions passer ma dernière échographie. Je suis considérée comme à haut risque parce que j’ai 40 ans et donc pendant les dernières semaines de ma grossesse, j’ai été étroitement surveillée. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que j’ai reçu d’excellents soins. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les soins pour moi et pour les autres femmes seront compromis si le droit à l’avortement est démantelé. Les femmes chercheraient des avortements à risque. Certaines formes de contrôle des naissances pourraient être rendues illégales, une fausse couche pourrait être dangereusement prolongée – en réalité, les possibilités sont infinies.

Votre corps ne vous ressemble pas à la fin d’une grossesse. Mon ventre était si gros qu’il avait l’air d’un autre monde, surtout quand le bébé à l’intérieur bougeait. J’étais épuisé et enflé. Mon esprit ne ressemblait pas particulièrement au mien non plus. Ma pensée était dispersée, ma durée d’attention courte. Ce sera ma dernière grossesse. Je me sens chanceux d’en faire l’expérience.

Mais ce sentiment – la chance, comme si j’étais le témoin d’une sorte de magie, la magie qui produit un humain à partir d’un utérus – peut exister, et existe, parallèlement à ma conviction que c’est barbare de refuser aux femmes le choix de savoir si elles veulent porter un enfant en premier lieu.

Je peux croire aux idéaux du Parti démocrate tout en estimant que le parti s’est, à certains égards, égaré ; Je peux devenir furieux de sa tentative récente et creuse de codifier les droits à l’avortement dans la loi fédérale. La direction du parti semble considérer ce moment comme un moyen d’améliorer ses chances à moyen terme.