Avis | À quoi pourrait ressembler un jugement à la Cour suprême

À mon avis, l’emballage judiciaire, l’idée qui a sans doute lancé la commission, échoue à ce test. Ce n’est pas parce que l’ajout de juges constituerait une rupture radicale avec la pratique passée. L’ajout et la suppression de juges étaient une pratique courante dans les années 1800, en partie comme moyen de gérer la charge de travail du tribunal et en partie comme moyen de contrôler le tribunal.

En 1801, les fédéralistes ont réduit le tribunal de six à cinq juges, en partie pour refuser à Thomas Jefferson, qui avait remporté la présidence mais n’avait pas encore pris ses fonctions, une nomination. En 1802, les républicains démocrates de Jefferson ont restauré le sixième siège et, en 1807, en ont ajouté un autre. En 1837, la cour est portée à neuf juges. En 1863, les républicains d’Abraham Lincoln ont ajouté un 10e siège, et en 1866, après l’assassinat de Lincoln, ils l’ont réduit à sept sièges, pour empêcher Andrew Johnson de prendre des nominations. La cour a été restaurée à neuf sièges en 1869, lorsque Ulysses S. Grant, un républicain, a pris la présidence. C’est là qu’il est assis depuis.

L’effort d’emballage de FDR en 1937, de ce point de vue, n’était pas à peu près la brèche qu’on prétendait être, et ce n’était pas non plus un échec pur et simple. La campagne a réussi à convaincre la cour d’adopter une grande partie du New Deal, mais elle a meurtri politiquement FDR, divisant son propre parti. La modification de la cour en ajoutant des juges est depuis tombée en discrédit, même si cela se fait toujours au niveau de l’État, où les républicains ont ajouté des sièges aux cours suprêmes des États d’Arizona et de Géorgie ces dernières années.

Mais vous ne pouvez pas réparer le tribunal en ajoutant des juges. Vous modifiez l’équilibre des pouvoirs en contribuant au problème sous-jacent : transformer le tribunal en une institution indigne de confiance et déclencher un cycle de représailles aux conséquences inconnues. Si les démocrates parvenaient à adopter un projet de loi ajoutant de nouveaux juges, les républicains l’égaleraient ou le dépasseraient dès qu’ils seraient rétablis au pouvoir, et ainsi de suite. Pour qu’une solution soit valable, elle doit être défendable au-delà de ce moment de la politique américaine. Beaucoup d’autres idées réussissent ce test.

Commençons par le plus simple : les limites de mandats. La nomination à vie ne signifiait pas, pour la majeure partie de l’histoire américaine, ce que cela signifie aujourd’hui. La commission note que jusque dans les années 1960, la durée moyenne de service au tribunal était de 15 ans. Cela fait maintenant 26 ans – et peut-être en hausse. Alors que les enjeux partisans des nominations à la Cour suprême se sont accentués, la durée de vie est devenue une variable de plus dans le jeu : les partis recherchent les plus jeunes juges qu’ils peuvent choisir de manière crédible afin de s’assurer que leurs candidats détiennent le pouvoir longtemps à l’avenir.

Pire encore, parce que les juges prennent leur retraite de manière stratégique, le pouvoir au tribunal renforce désormais le pouvoir au tribunal plus tard. Comme le note la commission, Trump « a nommé trois juges au cours de son seul mandat de quatre ans ; ses prédécesseurs démocrates immédiats, les présidents Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter, n’ont fait que quatre nominations au total en vingt ans de mandat. Les nominations à vie visaient à isoler les juges de la politique. Au lieu de cela, ils sont devenus un moteur de la politisation de la cour.