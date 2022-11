Avis | À quelle étape du capitalisme se trouve Sam Bankman-Fried ?

Et il avait promis de donner cet argent magique d’Internet tout aussi rapidement : aux démocrates, pour lesquels il était le deuxième donateur du cycle à moyen terme et à qui il avait promis nonchalamment jusqu’à 1 milliard de dollars d’ici 2024 ; aux travaux sur les politiques de prévention des pandémies ; aux start-ups journalistiques et à toute une série de causes affiliées à «l’altruisme efficace», un mouvement voué à faire le maximum de bien dans le monde. En seulement trois ans après sa fondation, FTX est passé de zéro à une valorisation de 32 milliards de dollars et, en cours de route, a semblé fournir à chaque millénaire progressiste un papa de sucre potentiel.

C’était un fantasme, comme n’importe qui regardant attentivement l’époque aurait pu vous le dire. Mais c’était très tentant de croire, et personne n’essayait de regarder de si près, il s’avère – pas les éditeurs qui l’ont mis sur les couvertures de Forbes et Fortune ; pas les commerçants qui lui ont fait confiance avec des milliards de volumes de transactions quotidiens ; pas les destinataires de ses promesses philanthropiques, dont beaucoup ne seront plus tenues ; et surtout, pas les investisseurs qui lui ont remis des millions sans même prendre la peine de vérifier les livres.

Pas plus tard qu’en juillet 2021, FTX a levé 900 millions de dollars auprès, entre autres, de Sequoia Capital, de Third Point de Daniel Loeb et de SoftBank Vision Fund, qui avaient auparavant amorti des milliards de dollars d’investissements dans Uber et WeWork. En janvier, une ronde de série C a levé 400 millions de dollars supplémentaires. À quel point ont-ils tous revu superficiellement leurs investissements, dont beaucoup se sont chiffrés à des centaines de millions de dollars ? Dans un profil désormais légendaire publié sur le site Web de Sequoia quelques semaines seulement avant l’effondrement, presque chaque paragraphe contenait ce qui aurait dû être un drapeau rouge, mais a été présenté à la place comme une marque du génie particulier de Bankman-Fried – et de Sequoia, pour l’avoir approuvé. Lorsque, lors d’une réunion de présentation, Bankman-Fried décrit sa vision de FTX comme un marché pour tout, jusqu’aux bananes incluses, tout en participant à un jeu vidéo League of Legends “gank” (abréviation de gang kill) dans une autre fenêtre, l’assemblée les investisseurs deviennent fous : “J’AIME CE FONDATEUR”, écrit-on dans le chat Zoom. “10 SUR 10!” un autre tape. À quelle étape du capitalisme sommes-nous ?

Il y a six mois, Bankman-Fried regardait le monde extérieur comme un mélange de George Soros et Bill Gates, Laurene Powell Jobs et Leonard Leo. Maintenant, les comparaisons sont moins flatteuses : à Bernie Madoff, bien sûr, et à Elizabeth Holmes de Theranos, même si Bankman-Fried n’a été accusé d’aucun crime ; également à Adam Neumann de WeWork, Travis Kalanick d’Uber et les autres colporteurs de start-up emblématiques de cette étrange ère du capital-risque. Mais ces fondateurs étaient, malgré toutes leurs illusions et leur sociopathie, des visionnaires de pitch-deck – des prosélytes persuasifs pour non seulement de nouveaux produits, mais de tout nouveaux mondes qui pourraient être simplement investis dans la création.

Dans son auto-présentation, Bankman-Fried semblait lancer autre chose : une indifférence extérieure proche du dédain. Son engagement sérieux en faveur d’un altruisme efficace soulignait l’impression : s’il ne gagnait ses milliards que pour les donner, il représentait une étude de cas très différente dans la moralité ou le potentiel moral des marchés non réglementés. Lorsque, dans une interview sur le podcast Bloomberg “Odd Lots” ce printemps, il a catégoriquement décrit les marchés de la cryptographie comme une spéculation inutile à la limite de la fraude – l’un des intervieweurs a paraphrasé le résumé de Bankman-Fried comme “Je suis dans le business de Ponzi, et c’est plutôt bien » — ce n’était pas un faux pas. Cela faisait partie de sa marque DGAF, comme les cheveux négligés et les shorts cargo qu’il portait sur scène aux côtés de Bill Clinton et Tony Blair. Vous vous souvenez peut-être de quelqu’un comme lui dans votre dortoir d’université, mais dans le monde des gros sous, il était un véritable nouvel archétype : un fainéant de la génération X supérieur et un millénial qui changeait le monde à la fois. Dans sa première interview depuis qu’il s’est retiré chez FTX, il a dit à David Yaffe-Bellany du Times, avec désinvolture, “Ça pourrait être pire.”