Avis | À quel point la crise alimentaire mondiale va-t-elle s’aggraver ?

Cette aggravation est le résultat de la guerre, mais la crise sous-jacente est à la fois plus importante et plus structurelle – selon l’estimation du PAM, du moins, l’essentiel de la croissance dans cette catégorie « d’insécurité alimentaire aiguë » est le résultat de la détérioration des conditions avant l’invasion. C’est principalement grâce à Covid-19, au changement climatique et aux conflits – les «trois C», explique l’économiste de Cornell Chris Barrett, spécialisé dans l’agriculture et le développement et co-rédacteur en chef de la revue Food Policy. « Auparavant, le retard de croissance des enfants – l’impact cumulé d’une mauvaise nutrition et d’une mauvaise santé – concernait pratiquement tous les endroits pauvres », souligne-t-il. « Maintenant, ce sont essentiellement ces endroits qui sont pauvres et en conflit. »

Les impacts climatiques sont désormais également une perturbation pérenne. The Economist résume ainsi l’état de l’agriculture mondiale à la veille de la guerre :

La Chine, le plus grand producteur de blé, a déclaré qu’après que les pluies ont retardé les semis l’année dernière, cette récolte pourrait être la pire jamais enregistrée. Aujourd’hui, en plus des températures extrêmes en Inde, le deuxième producteur mondial, le manque de pluie menace de saper les rendements dans d’autres greniers, de la ceinture de blé américaine à la Beauce en France. La Corne de l’Afrique est ravagée par sa pire sécheresse depuis quatre décennies.

La guerre a eu ses propres effets cumulatifs : des embargos sur les exportations russes et un blocus fermant celles en provenance d’Ukraine, où les agriculteurs avaient également du mal à récolter et à planter face aux bombardements ; la hausse des prix du carburant, qui augmente considérablement le prix des denrées alimentaires en rendant leur transport beaucoup plus cher et en provoquant des pics spectaculaires du coût des engrais, dont une grande partie est produite à partir du gaz ; et les interdictions d’exportation imposées par plus d’une douzaine de pays, inquiets pour leur propre sécurité alimentaire, qui ont encore pesé sur le marché.

Comme il l’a fait avec la crise énergétique connexe, le Kremlin semble désireux de militariser l’urgence. (Hier, dans son bulletin d’information, Slow Boring, Matt Yglesias l’appelait « la guerre de la Russie contre l’approvisionnement alimentaire mondial ».) Et tandis que les dirigeants mondiaux à Davos et ailleurs ont poussé à atténuer le problème en partie en contournant le blocus russe, l’État Selon mes collègues Declan Walsh et Valerie Hopkins, le ministère avertit également « les pays africains frappés par la sécheresse, dont certains risquent la famine » de ne pas acheter de « blé volé », de peur que le Kremlin « ne profite de ce pillage ». Tout compte fait, dit Barrett, c’est une « tempête parfaite ».

De son côté, Beasley estime que 2023 pourrait prendre une tournure encore plus sombre. La crise des prix de cette année pourrait être suivie d’une véritable crise de l’approvisionnement, dans laquelle la nourriture serait mise hors de portée de plusieurs millions de personnes, non seulement à cause des prix, mais également à cause des conditions structurelles persistantes (y compris l’échec des semis de la récolte de l’année prochaine en Ukraine et l’augmentation spectaculaire de la prix des engrais, qui peut représenter un tiers ou plus du coût annuel total pour les agriculteurs), et le monde pourrait connaître ce qui était autrefois impensable : une véritable pénurie de nourriture.

Sur ce point, heureusement, la plupart des économistes agricoles sont un peu plus optimistes. Ils soulignent que la plupart des aliments sont consommés sur le marché intérieur et non commercialisés sur les marchés internationaux, ce qui signifie que des chiffres tels que « 12 % des calories commercialisées dans le monde » peuvent être trompeurs. Les économistes prennent soin d’établir des distinctions entre « l’insécurité alimentaire », la « faim » et la « famine », qui décrivent un éventail assez large d’expériences humaines. Dans de nombreux endroits, disent-ils, la substitution est possible, même dans les 36 pays qui importent régulièrement 50 % ou plus de leur blé de Russie et d’Ukraine. Dans les endroits où la substitution n’est pas possible, il y a le dernier recours de l’aide alimentaire – et le Congrès vient d’affecter 5 milliards de dollars à cette fin.

Mais surtout, les économistes agricoles soulignent qu’au départ, il n’y a pas de véritable pénurie alimentaire mondiale, seulement cette « crise des prix » sans prétention. Le conflit ukrainien a provoqué une véritable catastrophe humanitaire généralisée, disent-ils, mais cela n’a pas signifié un retour à Malthus.

« Les problèmes de faim ne sont plus vraiment des problèmes de systèmes alimentaires, à mon avis », déclare Barrett. « À un niveau évident, les gens n’ont pas assez de nourriture à manger, mais ce n’est pas parce que le système alimentaire ne fonctionne pas. Allez dans les villages les plus reculés du monde et la nourriture y est fournie, commercialement. Unilever, Coca-Cola : Ils peuvent atteindre n’importe quel village, n’importe où, à moindre coût. Le problème, c’est que les gens ne peuvent pas se le permettre.