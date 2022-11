Avis | À propos d’hier soir : Michelle Cottle et Ross Douthat sur les gagnants et les perdants de la mi-session

Alors que les résultats des élections de mi-mandat continuent d’affluer, une chose est claire : il n’y a pas de prédiction sur les électeurs américains. Après une performance inattendue pour les démocrates dans des courses serrées à travers le pays, Jane Coaston s’entretient avec Michelle Cottle, membre du comité de rédaction du Times, et Ross Douthat, chroniqueur du Times Opinion, pour récapituler ce qui s’est passé aux urnes. Ensemble, ils discutent de la façon dont les démocrates ont gagné “le jeu des attentes”, qui a passé la pire nuit (Donald Trump) et de ce que les résultats obscurs révèlent sur la plus grande histoire de la démocratie américaine. “Ce que nous envisageons, c’est un électorat qui se sent instable, et aucun des partis n’a fait valoir qu’il allait fournir la force, la stabilité et la normalité nécessaires pour créer une vague d’élections”, a déclaré Cottle.

