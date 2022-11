Avis | À l’intérieur de la grande démission des enseignants américains

Ceux qui restent sacrifient du temps de préparation pour couvrir les cours, embauchent des étudiants supplémentaires et des tâches supplémentaires. Nous avons entendu parler de directeurs adjoints effectuant des travaux de jardinage, de conseillers en service de déjeuner, d’enseignants nettoyant les sols. C’est une spirale épuisante et destructrice. Au fur et à mesure que les gens s’épuisent et partent, les conditions s’aggravent pour ceux qui restent.

Dans cette vidéo, nous soutenons que les politiciens du pays, qui ont négligé et sous-financé l’éducation pendant des années, et marqué des points politiques bon marché en vilipendant les enseignants, ont condamné une génération de jeunes Américains à un apprentissage perturbé et à des salles de classe vides, et leur ont laissé le sentiment que personne ne s’en soucie vraiment.