Avis | À Gaza, nous assistons à la version du 21ème siècle de la façon dont l’Occident a été conquis

Au moins 25 000 Gazaouis, en grande majorité des enfants et des femmes, ont été tués ou blessés. Vingt-cinq mille, cela représente un Gazaoui sur cent et un peu plus de 20 fois le nombre d’Israéliens tués en octobre. Si nous traduisons cela proportionnellement en chiffres américains, cela équivaut à plus de 3 millions de personnes aux États-Unis. Trois pour cent de tous les habitants de Gaza ont été tués ou blessés, et aucune fin n’est en vue.

Nulle part n’est à l’abri des bombes et des bombardements israéliens : 70 % de toutes les maisons de Gaza ont été détruites. Le chef humanitaire des Nations Unies décrit Gaza comme inhabitable, avec des réserves d’eau, de nourriture et de carburant toujours désespérément insuffisantes. L’UNRWA, l’agence de secours et d’aide des Nations Unies à Gaza, rapporte que 570 000 personnes sont confrontées à une « faim catastrophique ». Des centaines de milliers de personnes, rapporte-t-il, risquent la mort à cause de la famine, de la soif, de la maladie et du manque de soins médicaux.

Sous la pression de l’administration Biden et de l’opinion publique mondiale, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à poursuivre le Hamas par davantage de frappes chirurgicales, mais les bombardements dévastateurs et aveugles se poursuivent et le bilan quotidien des morts s’alourdit.

Un racisme sioniste profond et profond est au cœur du conflit israélo-palestinien et de la guerre génocidaire actuelle à Gaza.

Comment comprendre la réalité selon laquelle les descendants d’un peuple qui a subi le génocide peuvent l’infliger – même sous une forme différente – à un autre peuple ? Était-ce inévitable ? Quelle est l’alternative, à part un cessez-le-feu immédiat, qui est une nécessité urgente ?

Les réponses ne sont pas compliquées : premièrement, nous devons reconnaître que brutaliser les gens ne les ennoblit pas nécessairement, même si nombre d’entre eux transcendent leurs souffrances et deviennent de puissants agents de justice. Le traumatisme, comme les Palestiniens le savent certainement, se répercute à travers les générations.

En tant que juif, il est également douloureux de reconnaître, comme je le fais depuis de nombreuses années, que le racisme sioniste profond et profond est au cœur du conflit israélo-palestinien et de la guerre génocidaire actuelle à Gaza.

Beaucoup de ceux qui ont échappé aux pogroms européens, ont survécu à l’Holocauste et à l’antisémitisme soviétique, et les banalités de la vie américaine ont emporté avec eux le racisme euro-américain et les valeurs coloniales en Israël et dans les terres et les peuples conquis en 1967. Il y a des années, j’ai participé à des entretiens avec les autorités israéliennes. l’ancien ministre des Affaires étrangères Abba Eban, avec le maire de Jérusalem (plus tard Premier ministre) Ehud Olmert, le Premier ministre Ariel Sharon et d’autres. Le racisme de trois dirigeants israéliens était choquant, même si celui d’Eban était exprimé avec plus d’élégance. Dans une autre interview. Le ministre de l’Eau de Sharon, Meir Meir, a promis que les Palestiniens des territoires occupés auraient « assez d’eau… à boire ». Six semaines après avoir quitté la Californie, un colon de Cisjordanie a expliqué qu’à chaque guerre, Dieu avait libéré la terre pour les Juifs et qu’il était de leur responsabilité de s’y installer et de la conserver.

Dieu est du côté des impérialistes conquérants depuis des temps immémoriaux.

En 1981 à Beyrouth, quelques mois avant l’invasion désastreuse du Liban par Ariel Sharon, lors d’un entretien peu impressionnant avec des défenseurs américains de la paix, Yasser Arafat l’a bien compris en déclarant : « C’est encore une fois les cowboys et les Indiens. » Aujourd’hui, à Gaza, nous assistons à la version du XXIe siècle de la façon dont l’Occident a été conquis.

Ma bonne foi

Je suis juif, né en 1946, immédiatement après l’Holocauste. Mon père a combattu dans cette guerre et a assouvi son ambition de pisser dans le Rhin. Lorsque je rendais visite à l’un de mes meilleurs amis, je voyais souvent les numéros d’Auschwitz tatoués sur le bras de sa grand-mère. La capture d’Eichmann en Argentine a généré un flot de littérature de poche sur l’Holocauste et, jeune adolescent, j’ai volé des livres dans la pharmacie locale et j’ai lu des histoires sur des gens comme moi transformés en abat-jour ou réduits en cendres qui bordaient les chemins des camps de concentration. J’ai appris trois leçons fondamentales du judéocide : plus jamais à personne. Ne détournez jamais la tête du témoignage et de la réponse à l’injustice. Qu’il existe une corrélation entre la vérité et qui vit ou meurt et comment.

C’est ainsi que j’ai trouvé ma voie dans le mouvement des droits civiques et, à partir des années 1970, au Moyen-Orient. À l’époque, il n’existait aux États-Unis que peu ou pas de littérature substantielle sur le Moyen-Orient. Vous pouviez trouver de la propagande israélienne et quelques tomes sur la tombe du roi Toutankhamon. Mais en arrivant à Londres en 1973 après la signature des Accords de paix de Paris, que nous pensions à tort avoir mis fin à la guerre d’Indochine, et désireux de savoir ce qui se faisait en mon nom au Moyen-Orient, l’héritage du colonialisme britannique signifiait que les histoires et les analyses il y en avait facilement disponibles. J’en ai fait un festin. J’ai également eu le privilège unique de travailler et d’apprendre auprès des pacifistes israéliens du Conseil international des résistants à la guerre et de Said Hammami, alors représentant de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) à Londres.

Il y avait beaucoup à apprendre. Les stéréotypes et les mythologies ont été brisés. Un jour, lors d’une conférence de travail de quatre personnes avec Hammami, l’ambassadeur d’Algérie et son assistant ont étonnamment fait écho aux paroles de Golda Meir : « Le peuple palestinien n’existe pas ». Il avait pleinement compris la leçon que les nations arabes avaient tirée de leur défaite catastrophique et de leur humiliation de 1967. Plus de sacrifices pour les Palestiniens.

Israël s’est transformé, de manière contre-productive, en une nation paria.

J’ai voyagé pour la première fois au Moyen-Orient en 1975 dans le cadre d’une délégation d’enquête de Breira (précurseur de Voix juives pour la paix) et du Conseil national des Églises. Nous sommes arrivés à Beyrouth 15 minutes avant le début de la guerre civile, et il était surprenant de voir avec quelle rapidité un pacifiste résistant à la guerre pouvait s’habituer aux coups de feu. Le plus mémorable à Beyrouth a été notre entretien enregistré avec le conseiller de l’OLP, Sabri Jiryis, qui cette année-là a rencontré les dirigeants américains à Washington, DC et a été expulsé sur ordre d’Henry Kissinger. Avec nous, Jiryis a plaidé en faveur d’une solution à deux États dans une interview qui a été interrompue lorsque les tirs sont passés de quatre pâtés de maisons, à trois, puis à deux, puis nous ont entourés.

Nous sommes arrivés à Jérusalem suite à un bombardement palestinien sur la place de Sion. La plupart des morts étaient des Israéliens, mais trois Palestiniens ont également été tués : des femmes achetant une robe de mariée. Aux petites heures du lendemain matin, j’ai été réveillé par les bruits obsédants des femmes palestiniennes hurlant dans le cimetière derrière mon hôtel.

Il y a également eu une dissonance cognitive à Yad Vashem, le musée israélien de l’Holocauste. La première exposition documentait à juste titre la marginalisation des Juifs par les nazis et la confiscation des propriétés juives. Mais Yad Vashem a été construit sur des terres palestiniennes saisies et se trouve à un jet de pierre du site du massacre des Palestiniens à Deir Yasin en 1948.

Des années plus tard, à Gaza, j’ai enduré ce qui aurait pu être la pire nuit de ma vie. Le territoire était soumis au couvre-feu et nous étions informés par un responsable de l’UNRWA lorsque nous avons été appelés pour voir le cadavre du jeune Yusef étendu dans un hangar en pierre. Avec ses copains, il avait violé le couvre-feu et fustigé les patrouilles des soldats de Tsahal. Un soldat n’a pas pu le supporter, s’est agenouillé au sol pour plus de stabilité et, à 50 mètres, a tiré deux fois sur Yusef entre les yeux. Le reste de la nuit a été une lutte pour savoir qui récupérerait le corps de Yusef, l’armée israélienne ou sa famille.

Et à une autre occasion, avec des collègues, j’ai failli être kidnappé à Gaza.

À partir de 1976, après mon retour aux États-Unis, j’ai eu le privilège de travailler avec certains des fondateurs d’Israël, les hommes qui avaient créé le Conseil israélien pour la paix entre Israël et la Palestine (ICIPP). Ils avaient publié un manifeste décrivant ce qu’ils pouvaient accepter comme base des négociations entre Israël et l’OLP. Leur manifeste a été publié en 14 langues pour garantir que les dirigeants palestiniens ne le manquent pas. Arafat a envoyé des signaux indiquant une ouverture à l’exploration des possibilités sur la base du manifeste. Des négociations initialement secrètes ont suivi et sont finalement devenues ce que nous appelons le « processus de paix ». Uri Avnery, qui dans sa jeunesse a combattu dans l’Irgun. était une figure de proue de ces négociations et les a ensuite décrites dans son livre convaincant :

Mon ennemi, mon ami. Ce fut tout sauf un processus fluide. En 1978, Hammami a été assassiné à Londres par les services de renseignement syriens. Issam Sartawi, la principale figure palestinienne des négociations secrètes, a été tué par un assassin d’Abou Nidal.