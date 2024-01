Avis | À Gaza, l’Occident permet le génocide le plus transparent de l’histoire de l’humanité

Rappelez-vous le controversé, mais influent, 1993 de Samuel Huntington

Affaires étrangères article intitulé « Le choc des civilisations », qui se termine par la phrase provocatrice « L’Occident contre le reste ». Même si l’article semblait tiré par les cheveux il y a 30 ans, il semble aujourd’hui prophétique dans la mesure où il décèle un modèle de rivalité inter-civilisationnelle de l’après-guerre froide. Cette situation est plutôt prononcée par rapport à l’intensification du conflit israélo-palestinien initié par l’attaque du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre, avec le meurtre et les abus de civils israéliens et de soldats de Tsahal, ainsi que la capture de quelque 200 otages.

De toute évidence, cette attaque s’est accompagnée de circonstances suspectes telles que la prescience d’Israël, la lenteur de sa réaction à la pénétration de ses frontières et, peut-être le plus problématique, la rapidité avec laquelle Israël a adopté une approche génocidaire avec un message clair de nettoyage ethnique. À tout le moins, l’attaque du Hamas, qui comporte elle-même de graves crimes de guerre, a servi presque trop commodément de prétexte nécessaire à 100 jours de violence disproportionnée et aveugle, d’atrocités sadiques et à la mise en œuvre d’un scénario visant à rendre Gaza invivable et son territoire palestinien. des habitants dépossédés et indésirables.

Malgré la transparence des tactiques israéliennes, en partie attribuable à la couverture télévisée continue de l’épreuve palestinienne dévastatrice et déchirante, ce qui était remarquable était la façon dont les acteurs étatiques extérieurs se sont alignés sur les antagonistes. L’Occident global (États coloniaux blancs et anciennes puissances coloniales européennes) s’est aligné sur Israël, tandis que les gouvernements et mouvements pro-palestiniens les plus actifs étaient initialement exclusivement musulmans, avec un soutien plus large venant du Sud global. Cette racialisation des alignements semble avoir préséance sur les efforts visant à réguler une violence d’une telle intensité par les normes et procédures du droit international, souvent par l’intermédiaire des Nations Unies.

Les démocraties libérales ont échoué non seulement en refusant de déployer des efforts actifs pour prévenir le génocide, qui est une obligation centrale de la Convention sur le génocide, mais aussi plus effrontément en facilitant ouvertement la poursuite de l’attaque génocidaire.

Cette tendance est tout à fait extraordinaire, car les États soutenant Israël, en particulier les États-Unis, revendiquent pour eux-mêmes un fondement moral et juridique élevé et font depuis longtemps la leçon aux États du Sud sur l’importance de l’État de droit, des droits de l’homme et respect du droit international. Ceci au lieu d’exhorter les deux parties au respect du droit international et de la moralité face au génocide le plus transparent de toute l’histoire de l’humanité. Lors des nombreux génocides antérieurs à Gaza, les horreurs existentielles survenues étaient en grande partie connues après coup et à travers des statistiques et des abstractions, parfois vivifiées par les récits racontés par les survivants. Les événements, bien que reconstitués historiquement, n’étaient pas aussi immédiatement réels que ces événements de Gaza avec les reportages quotidiens des journalistes sur place depuis plus de trois mois.

Les démocraties libérales ont échoué non seulement en refusant de déployer des efforts actifs pour prévenir le génocide, qui est une obligation centrale de la Convention sur le génocide, mais aussi plus effrontément en facilitant ouvertement la poursuite de l’attaque génocidaire. Les partisans de première ligne d’Israël ont fourni des armes et des munitions, et ont fourni des renseignements et l’assurance d’un engagement actif des forces terrestres si nécessaire, ainsi qu’un soutien diplomatique à l’ONU et ailleurs tout au long de cette crise.

Ces éléments performatifs qui décrivent le recours d’Israël au génocide sont indéniables, tandis que les crimes de complicité permettant à Israël de poursuivre le génocide restent flous, se situant dans l’ombre du génocide. Par exemple, les crimes de complicité sont notés, mais restent à la périphérie de la louable requête de l’Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui comprend une demande de mesures provisoires visant à mettre fin au génocide en attendant une décision sur le fond des accusations de génocide. Les preuves du génocide sont largement documentées dans la soumission sud-africaine de 84 pages, mais l’incapacité à aborder le lien organique avec les crimes de complicité est une faiblesse qui pourrait se refléter dans la décision du tribunal.

Même si la CIJ impose effectivement ces mesures provisoires, notamment en ordonnant à Israël de renoncer à toute nouvelle violence à Gaza, elle n’atteindra peut-être pas le résultat souhaité, du moins pas avant qu’une décision de fond ne soit prise d’ici trois à cinq ans. Il semble peu probable qu’Israël obéisse aux mesures provisoires. Il a l’habitude de défier systématiquement le droit international. Il est probable qu’une décision favorable sur ces questions préliminaires donnera lieu à une crise de mise en œuvre.

La loi est présente de manière convaincante, mais la volonté politique de la faire respecter fait défaut, voire résiste, comme ici dans certaines régions de l’Occident global.

La mesure dans laquelle les États-Unis ont fourni des armes avec l’argent des contribuables américains serait un complément important à la refonte de la relation entre les États-Unis et Israël, qui est si importante et qui est en cours au sein du peuple américain – même dans les groupes de réflexion de Washington que financent les élites de politique étrangère. et compter sur. Proposer un embargo sur les armes serait accepté comme une initiative opportune et appropriée dans de nombreux secteurs de l’opinion publique américaine. J’espère que de telles propositions pourront être soumises à l’Assemblée générale et peut-être au Conseil de sécurité. Même si elles ne sont pas formellement approuvées, de telles initiatives auraient des impacts symboliques considérables et peut-être même substantiels en délégitimant davantage le comportement d’Israël.

Une troisième initiative spécifique qui mérite d’être soigneusement étudiée serait la création opportune d’un tribunal populaire sur la question du génocide, initié par des personnes de conscience mondiales. De tels tribunaux ont été créés pour traiter de nombreuses questions que les structures de gouvernance formelles n’ont pas réussi à résoudre de manière satisfaisante. Des exemples importants sont le Tribunal Russell convoqué en 1965-66 pour évaluer les responsabilités juridiques des États-Unis dans la guerre du Vietnam et le Tribunal de la guerre contre l’Iran de 2005 en réponse à l’attaque et à l’occupation de l’Irak par les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont commencé en 2003.

Un tel tribunal sur Gaza pourrait clarifier et documenter ce qui s’est passé le 7 octobre et par la suite. En recueillant les témoignages, il pourrait fournir aux peuples du monde l’occasion de s’exprimer et de se sentir représentés d’une manière que les gouvernements et les procédures internationales ne sont pas en mesure de faire. compte tenu de leur engagement dans l’hégémonie géopolitique en relation avec le droit pénal international et les structures de gouvernance mondiale.

L’affaire sud-africaine devant la Cour mondiale, l’État paria et la mobilisation populaire



L’initiative sud-africaine est importante en tant qu’effort bienvenu visant à faire appel au droit et aux procédures internationales pour son évaluation et son autorité dans un contexte de grave criminalité présumée. Si la CIJ, le plus haut tribunal au niveau supranational, répond favorablement à la demande hautement raisonnable et moralement impérative de l’Afrique du Sud de mesures provisoires pour mettre fin à l’attaque en cours à Gaza, elle augmentera la pression sur Israël et ses partisans pour qu’ils s’y conforment. Et si Israël refuse de le faire, il intensifiera ses efforts de solidarité pro-palestiniens à travers le monde et jettera Israël dans les régions les plus sombres d’un État paria.

Dans une telle atmosphère, l’activisme non-violent et la pression pour l’imposition d’un embargo sur les armes et de boycotts commerciaux ainsi que de boycotts sportifs, culturels et touristiques deviendront des options politiques plus viables. Cette approche via l’activisme de la société civile s’est avérée très efficace dans les efforts de paix euro-américains pendant la guerre du Vietnam et dans la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud et ailleurs.

Israël est en train de devenir un État paria en raison de son comportement et de son mépris envers les normes juridiques et morales. Il s’est rendu célèbre par sa reconnaissance scandaleusement directe de l’intention génocidaire à l’égard des civils palestiniens qu’il a l’obligation particulière de protéger en tant que puissance occupante.

Nous savons ce que nous devrions faire : pour réparer nos torts, des intérêts particuliers bien ancrés empêchent de tels ajustements rationnels, et les dysfonctionnements militaires et les alignements géopolitiques qui les accompagnent persistent, ignorant les échecs coûteux en cours de route.

Être un pays paria ou un État voyou rend Israël politiquement et économiquement vulnérable comme jamais auparavant. À l’heure actuelle, une société civile mobilisée peut contribuer à produire un nouvel équilibre des forces dans le monde, susceptible de neutraliser la géopolitique impériale postcoloniale occidentale.

Il est également pertinent de prendre note du fait surprenant que les guerres anticoloniales du siècle dernier ont finalement été gagnées militairement par le camp le plus faible. C’est une leçon importante, tout comme la prise de conscience que la lutte anticoloniale ne s’arrête pas avec l’accession à l’indépendance politique. Elle doit continuer à contrôler la sécurité nationale et les ressources économiques, comme l’illustrent les récents coups d’État anti-français dans les anciennes colonies françaises d’Afrique subsaharienne.

Au XXIe siècle, les armes seules contrôlent rarement les résultats politiques. Les États-Unis auraient dû l’apprendre il y a des décennies au Vietnam, après avoir contrôlé le champ de bataille et dominé les dimensions militaires de la guerre, mais sans avoir réussi à contrôler son résultat politique.

Les États-Unis ne peuvent pas tirer les leçons de telles défaites. Un tel apprentissage affaiblirait l’influence du complexe militaro-industriel-gouvernemental, y compris l’industrie de l’armement du secteur privé. Cela bouleverserait l’équilibre intérieur des États-Unis et discréditerait considérablement le rôle géopolitique mondial joué par les États-Unis dans le monde entier.

C’est donc un dilemme. Nous savons ce que nous devrions faire : pour réparer nos torts, des intérêts particuliers bien ancrés empêchent de tels ajustements rationnels, et les dysfonctionnements militaires et les alignements géopolitiques qui les accompagnent persistent, ignorant les échecs coûteux en cours de route.

Nous savons quoi…