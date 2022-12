Avis | 2024 sera-t-il une élection pour un vaccin ?

Les républicains vont-ils à nouveau nommer Donald Trump à la présidence ? Ou se tourneront-ils plutôt vers Ron DeSantis ? Je n’ai aucune idée.

Ce que je sais, c’est que quiconque imagine DeSantis comme une figure plus sensée et plus saine que Trump – un populiste de droite sans la paranoïa qui nie la réalité – est délirant. DeSantis n’a pas descendu tous les mêmes trous de lapin que Trump, mais il en a descendu quelques-uns, et sa descente a été tout aussi profonde.

Surtout, DeSantis se fait de plus en plus le visage des théories du complot vaccinal, qui ont transformé un miracle médical en une source de division partisane amère et ont contribué à des milliers de morts inutiles.

Revenons en arrière et parlons de l’histoire des vaccins Covid-19 jusqu’à présent.

Au printemps 2020, le gouvernement américain a lancé l’opération Warp Speed, un partenariat public-privé destiné à développer le plus rapidement possible des vaccins efficaces contre le coronavirus. L’effort a réussi : en décembre 2020, bien plus tôt que presque personne ne l’avait imaginé possible, les vaccinations étaient en cours. (J’ai reçu ma première injection le mois suivant, le 28 janvier 2021.) Et oui, ce fut un succès pour l’administration Trump.