Avis | 11 petites façons d’aider à réparer le monde

Mais historiquement et scripturairement, observer le sabbat n’est pas simplement se prélasser dans le privilège pendant une journée. Au lieu de cela, il s’agit de s’assurer que les autres peuvent également se reposer. Nous cherchons du mieux que nous pouvons à permettre à ceux qui travaillent pour nous ou autour de nous d’embrasser à la fois un travail significatif et du repos. «Le sabbat de la Bible», a écrit le professeur de l’Ancien Testament Richard H. Lowery, critique «les systèmes économiques qui créent la pénurie, le surmenage et les inégalités économiques flagrantes».

9. Faire un homme d’acier des arguments des autres. Faire un homme de paille des arguments de nos adversaires est facile. Nous les décrivons comme ridicules ou comme des monstres moraux, mais traiter avec des hommes d’acier – c’est-à-dire les idées les meilleures et les plus intelligentes de ceux avec qui nous ne sommes pas d’accord – non seulement renforce notre propre pensée, mais nous aide à mieux comprendre les autres avec plus de compassion. Le personnel de paille est un moyen facile d’obtenir des likes en ligne, mais cela nous fait finalement du mal en tant qu’individus et en tant que société. Choisir de rechercher les meilleurs arguments de ceux avec qui nous ne sommes pas d’accord demande de l’humilité et de la curiosité, et cela rend le discours sociétal plus sain.

10. Faites preuve de patience. Avec notre monde de plus en plus rapide, presque tout dans notre société encourage l’impatience. Nous apprécions l’efficacité et la rapidité, et perdons la capacité d’attendre patiemment. Mais nous pouvons pratiquer la résistance.

Certaines façons simples de le faire sont de vous laisser tranquille et lent. Attendez dans une ligne ou à un feu rouge sans consulter votre téléphone. Faites-vous des amis avec l’ennui et les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Pour reprendre les mots du philosophe Dallas Willard, engagez-vous à « l’élimination impitoyable de la hâte ». Bon nombre de ces autres pratiques – du temps passé avec les enfants à la lecture de livres et au travail pour le changement institutionnel – exigent et favorisent la patience.

« La patience habille la foi, guide la paix, assiste l’amour, équipe l’humilité, attend la pénitence, scelle la confession, tient la chair en échec, préserve l’esprit, bride la langue, retient les mains, foule aux pieds la tentation, éloigne ce qui nous fait trébucher, » écrit l’historien Robert Louis Wilken. « Il allège les soins des pauvres, enseigne la modération aux riches, allège les fardeaux des malades, ravit le croyant, accueille l’incroyant. » Il conclut : « Car là où est Dieu, là est sa progéniture, la patience. Lorsque l’Esprit de Dieu descend, la patience est toujours à ses côtés.

11. Priez. Parce que la prière et le travail vont de pair. Et parce qu’en fin de compte, le vrai renouveau exige plus que ce que nous pouvons faire par nous-mêmes.