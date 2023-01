Avions de chasse F-16 : que sont-ils et pourraient-ils être envoyés pour aider l’Ukraine ? | Nouvelles du monde

Les avions de combat F-16 pourraient-ils bientôt hurler au-dessus de Kharkiv ou franchir le mur du son alors qu’ils traversent le ciel au-dessus de Zaporizhzhia ?

Cela semblait autrefois impossible, mais maintenant ? Peut être pas.

Comme le monde occidental se tourne vers l’Allemagne pour une décision sur les chars Leopard 2c’est des Pays-Bas qu’une idée peut-être plus radicale a été lancée : envoyer des avions de chasse de fabrication occidentale à Kyiv pour les pilotes ukrainiens.

Le cabinet néerlandais a déclaré qu’il envisagerait de fournir des avions de combat F-16 à l’Ukraine si le gouvernement de Kyiv le demandait, ont rapporté les médias du pays.

Lors d’un débat parlementaire la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères Wopke Hoekstra a déclaré que le cabinet examinerait une telle demande avec un “esprit ouvert”.

Alors, que sont les F-16 et à quoi pourraient-ils servir ? Et quelles autres armes pourraient être données à l’Ukraine dans les mois à venir ?



Un avion F-16 lance des fusées éclairantes lors d’un exercice de l’OTAN en Pologne



Faucon de combat F-16

Avion de chasse très maniable, le F-16 est polyvalent et peut atteindre des vitesses de plus de 1 200 mph.

Il peut localiser des cibles dans toutes les conditions météorologiques et détecter les aéronefs volant à basse altitude dans le fouillis radar au sol, selon les États-Unis.

Dans un rôle air-sol, le F-16 peut parcourir plus de 500 miles, livrer sa charge utile avec une grande précision, se défendre contre les avions ennemis et revenir à son point de départ.

3h30

L’ancien officier supérieur du renseignement et de la sécurité, Philip Ingram, affirme que les soldats ukrainiens sont confrontés à un fardeau d’entraînement alors que l’Occident promet des chars



Les Pays-Bas – membre de l’OTAN – sont l’un des nombreux pays du monde à utiliser des F-16 dans le cadre de leur armée de l’air.

“Je pense qu’il est probable que nous commencions à voir davantage d’avions militaires occidentaux donnés à l’Ukraine – les Ukrainiens en ont besoin”, a déclaré l’ancien officier du renseignement Philip Ingram à Sky News.

Il a dit que la difficulté est que les pilotes ne peuvent pas simplement passer du pilotage d’un avion à un autre – en particulier à l’intensité des opérations de combat en direct.

“Mais ce que nous constatons à tous les niveaux avec les Ukrainiens qui arrivent et apprennent à prendre le relais et à faire fonctionner l’équipement occidental, c’est qu’ils font en quelques semaines ce qu’il faut des mois aux pilotes occidentaux pour faire”, a ajouté M. Ingram.

Interrogé sur l’impact d’un escadron de F-16 pilotés par des Ukrainiens, il a répondu que cela aurait un effet psychologique sur les forces russes.

“Ils sont confrontés à un système dont ils savent qu’il peut les surpasser à tout moment”, a-t-il déclaré, affirmant que cela repousserait les opérations aériennes russes plus loin.



Des chasseurs polonais MiG-29 seront-ils envoyés en Ukraine ?



Mikoyan MiG-29

Le MiG-29 de conception soviétique est déjà utilisé par l’armée de l’air ukrainienne et sert d’avion de chasse polyvalent.

L’effondrement et l’éclatement de l’Union soviétique signifient qu’un certain nombre de pays européens ont des stocks de MiG-29, dont la Pologne.

En mars de l’année dernière, quelques semaines seulement après l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine, La Pologne a proposé de fournir toute sa flotte de MiG-29 à Kyiv en échange de F-16 des États-Unis.

A l’époque le Le Pentagone a déclaré que l’offre n’était pas “tenable” et “soulève de sérieuses inquiétudes pour l’alliance de l’OTAN”.

Cependant, dans les mois qui ont suivi, l’Ukraine a organisé des contre-attaques extrêmement réussies et de nombreuses armes lourdes qui étaient peut-être autrefois considérées comme hors de propos – HIMARS et chars, par exemple – ont été données à Kyiv.

Selon M. Ingram, un problème potentiel pour les MiG-29 polonais est qu’ils ont été mis à niveau pour exécuter des systèmes de communication de l’OTAN qui devraient potentiellement être supprimés pour éviter qu’ils ne tombent entre les mains des Russes.

Interrogé sur un éventuel calendrier pour les F-16, les MiG-29 ou d’autres avions à voilure fixe pour l’Ukraine, M. Ingram a évoqué la prochaine réunion de la base aérienne de Ramstein à la mi-février qui devrait se concentrer sur l’aviation.



Des soldats de l’armée américaine testent une version de l’ATACMS. Photo : Portée de missiles AP/White Sands



Missiles longue portée ATACMS

L’Ukraine réclame depuis longtemps des systèmes de missiles plus nombreux et à plus longue portée alors qu’ils continuent de frapper des cibles profondément derrière les lignes russes.

L’arrivée du système de fusée HIMARS a sans doute été l’un des développements les plus importants de la guerre et a sans aucun doute joué un rôle énorme dans le soutien des contre-offensives de l’Ukraine.

Avec une portée d’environ 190 miles, les systèmes de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) constitueraient une avancée par rapport au HIMARS utilisé en Ukraine, qui a une portée d’environ 50 miles.

Lors d’une visite à Kyiv la semaine dernière avec deux autres sénateurs américains, Richard Blumenthal a exhorté l’administration Biden à fournir à l’Ukraine des chars, de l’artillerie et des systèmes de missiles ATACMS, ainsi que des avions.

“Nous ne devrions pas envoyer de troupes américaines en Ukraine, mais nous devrions fournir à l’Ukraine tout ce que nous donnerions à nos troupes si elles combattaient sur le terrain”, a déclaré M. Blumenthal.