Avions de chasse américains, navires prêts si Pelosi se rend à Taïwan: rapport

L’armée américaine prépare actuellement la visite prévue de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan.

Alors que le voyage de l’orateur dans la nation de Taiwan reste non confirmé et sans calendrier précis, les responsables chinois ont déjà contesté l’idée.

L’armée américaine est préparée à toutes les éventualités et augmenterait ses mouvements de forces et de moyens dans la région indo-pacifique.

Des responsables ont déclaré à l’Associated Press que des avions de chasse, des navires, des moyens de surveillance et d’autres systèmes militaires seraient probablement utilisés pour fournir des anneaux de protection qui se chevauchent pour son vol vers Taïwan et à tout moment au sol là-bas.

Le gouvernement chinois a mis en garde la semaine dernière, il faudrait des “mesures énergiques” si Pelosi se rendait à Taïwan après que le Financial Times a annoncé qu’elle se rendrait dans la nation insulaire revendiquée par la Chine le mois prochain.

L’île de Taiwan, officiellement connue sous le nom de République de Chine, se trouve juste au large des côtes de l’Asie continentale. Taïwan s’est déclarée indépendante de la République populaire de Chine et a revendiqué le maintien de la gouvernance de la Chine pré-révolutionnaire.

La République populaire de Chine revendique depuis longtemps la souveraineté sur Taïwan et le détroit de Taïwan, la bande océanique relativement étroite entre l’île de Taïwan et le continent chinois. L’armée chinoise a fréquemment envoyé des avions dans la région, testant la zone de défense aérienne de Taiwan.

Les États-Unis n’ont pas de relations officielles avec Taïwan, mais ont intensifié leur engagement avec l’île alors que la Chine cherche à l’isoler des institutions mondiales.

L’ancien rédacteur en chef du tabloïd d’État du Parti communiste chinois, le Global Times, a suggéré que le pays détienne et punisse Pelosi pour sa visite à Taiwan.

Pelosi et sa délégation se rendront également en Indonésie, au Japon, en Malaisie et à Singapour et passeront du temps à Hawaï au siège du Commandement indo-pacifique américain, a ajouté le journal londonien, citant des personnes proches du dossier.

“La question de Taïwan est la question centrale la plus sensible et la plus importante dans les relations sino-américaines”, a déclaré l’ambassadeur Qin Gang au Forum sur la sécurité d’Aspen. “La Chine aime les peuples pacifiques des deux côtés du détroit de Taiwan. Nos compatriotes.

La conversation au coin du feu du Forum sur la sécurité d’Aspen s’est concentrée sur les tensions élevées au cours des deux dernières années entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan, en particulier avec une augmentation des visites américaines de haut niveau à Taipei et davantage de vols et d’exercices militaires chinois autour de l’espace taïwanais.