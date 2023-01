Avions à hydrogène et pilules abortives

1 Covid est omis des certificats de décès en Chine

Les professionnels de la santé subissent des pressions pour citer d’autres causes de décès. (FT $)

+ La Chine réprime les «sentiments sombres» liés au covid. (Le gardien)

+ Il y a eu un énorme bond dans les hospitalisations pour covid. (Reuters)

+ La bonne combinaison de médicaments pourrait aider à traiter le long covid. (L’Atlantique $)

2 La Cour suprême des États-Unis réfléchit à l’avenir d’Internet

Il est sur le point de reconsidérer si les plateformes Web sont légalement responsables du contenu. (NYT $)

+ Les protections juridiques existantes des entreprises sont impopulaires parmi les critiques technologiques des deux principaux partis politiques américains. (FT $)

3 Google supprime 12 000 emplois

Le PDG dit vouloir se concentrer davantage sur l’IA. (Le bord)

+ ChatGPT le rend suffisamment nerveux pour appeler les gros canons. (NYT $)

+ Les bonnes et très mauvaises façons d’utiliser ChatGPT. (WP $)

4 Une escroquerie publicitaire sophistiquée a attaqué 11 millions de téléphones

C’est l’un des stratagèmes les plus importants et les plus compliqués jamais découverts. (Filaire $)

5 Twitter est poursuivi par les experts qu’il a embauchés pour forcer Elon Musk à l’acheter

Le cabinet de conseil veut que Twitter débourse 2 millions de dollars. (Bloomberg $)

+ Elon Musk pourrait comparaître devant le tribunal aujourd’hui dans le cadre d’une contestation judiciaire distincte. (Le gardien)

6 Les prévisions météorologiques ont un problème de battage publicitaire

Les startups de prévision météorologique ont tendance à trop promettre et à sous-livrer. (WP $)

7 Faut-il réfléchir à deux fois avant d’étudier l’ADN ancien ?

Extraire l’ADN des morts depuis longtemps est un bourbier éthique. (Magazine Connaissant)

+ L’ADN qui a été congelé pendant 2 millions d’années a été séquencé. (examen de la technologie MIT)

8 Il est difficile de saisir à quel point l’univers est massif

Mais le travail d’Henrietta Leavitt nous a donné un critère pour le mesurer. (voix)

+ Le retour de la NASA sur la lune est bien parti. (examen de la technologie MIT)

9 Place aux enfants prodiges hébergeurs de podcasts

Un animateur a lancé sa propre émission à seulement sept ans. (Le gardien)

10 Ne laissez pas cette jolie photo de chien vous tromper 🐶

Les idées toxiques peuvent être facilement masquées en ligne derrière des images d’animaux. (Ardoise $)

Citation du jour

“Ce sont les mêmes criminels, ils ne font que repeindre leurs voitures de fuite.”

—Bill Siegel, PDG et co-fondateur de la société de réponse à la cyber-extorsion Coveware, réfléchit à la façon dont un groupe central de pirates est derrière la grande majorité des attaques de ransomwares, rapporte Bloomberg.

La grande histoire