Avion pris dans des lignes électriques après un crash aux États-Unis, les équipages travaillent pour sauver 2 occupants

GAITHERSBURG, Maryland –

Un petit avion transportant deux personnes s’est retrouvé coincé dans des lignes électriques sous tension dimanche soir dans le Maryland, provoquant des pannes de courant généralisées dans le comté environnant alors que les autorités s’efforçaient de dégager l’avion et ses occupants.

La Federal Aviation Administration a déclaré dans un communiqué que l’avion monomoteur, qui avait quitté White Plains, New York, s’est écrasé sur les lignes électriques près de Montgomery County Airpark à Gaithersburg vers 17h40 dimanche. La FAA a déclaré que deux personnes étaient à bord.

Pete Piringer, porte-parole en chef du service d’incendie et de sauvetage du comté de Montgomery, dit sur Twitter que les personnes à bord, identifiées par la police de l’État du Maryland comme étant le pilote Patrick Merkle, 65 ans, de Washington, DC et le passager Jan Williams, 66 ans, de Louisiane, ne sont pas blessés et que les sauveteurs ont été en contact avec eux. Il avait à un moment donné déclaré dans un message vidéo que trois personnes se trouvaient dans l’avion mais avait précisé plus tard qu’il y en avait deux.

Le chef des pompiers du comté de Montgomery, Scott Goldstein, a déclaré aux journalistes qu’il faudrait jusqu’à 21h30 ou plus tard pour avoir toutes les ressources en place pour procéder aux efforts de sauvetage, mais il n’a donné aucun calendrier pour combien de temps après cela il faudrait pour amener les occupants de l’avion. vers le bas.

Goldstein a déclaré que les entrepreneurs de services publics travailleront d’abord à la mise à la terre des fils à haute tension pour que les sauveteurs puissent travailler en toute sécurité. Les équipes de pompiers utiliseront ensuite des camions nacelles ou une grue pour stabiliser l’avion en l’enchaînant ou en l’attachant à la tour. Une fois que l’avion sera plus stable, a déclaré Goldstein, les sauveteurs utiliseront la grue ou les camions nacelles pour faire tomber les deux personnes. Il a déclaré que les sauveteurs les contactaient périodiquement par téléphone portable pour les surveiller.

La FAA a identifié l’avion comme étant un Mooney M20J.

La vidéo montrait un petit avion blanc positionné le nez près d’une tour électrique. La vidéo en direct d’une chaîne de télévision locale a montré que l’avion était resté coincé dans la tour de transmission après 20 heures.

L’avion était coincé à environ 100 pieds (30 mètres) au-dessus du sol et les lignes de transmission sont restées sous tension, ce qui a compliqué les efforts de sauvetage, a déclaré Piringer.

“Tout est encore sous tension en ce moment”, a-t-il déclaré.

Le service public Pepco a signalé qu’environ 80 000 clients étaient sans électricité dans le comté de Montgomery. Piringer a déclaré que de nombreux feux de circulation étaient également éteints dans la région. L’utilitaire a déclaré dans un communiqué que son personnel attendait que les sauveteurs les autorisent à entrer sur les lieux avant de pouvoir effectuer des réparations sur le site de l’accident.

L’accident s’est produit à Gaithersburg, une ville de 69 000 habitants située à environ 39 kilomètres au nord-ouest de Washington, DC.

La cause de l’accident n’était pas immédiatement claire. La FAA et le National Transportation Safety Board enquêteront sur ce qui s’est passé.