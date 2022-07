Avión lance une nouvelle expérience d’écoute à Brooklyn avec Iman Shumpert

Avión et Reserve Bar dévoilent une expérience d’écoute unique à New York aux côtés du joueur de la NBA et pionnier culturel Iman Shumpert.

À l’approche de la Journée nationale de la tequila, Avión offre cette année aux amateurs de tequila une expérience unique. Avión offre une expérience d’écoute unique c/o ReserveBar qui associe un voyage sonore de sons réels du processus de fabrication de la tequila enregistré au Mexique avec la tequila cristalline Avión Cristalino.

L’expérience d’écoute arrive à un moment où le vinyle est plus populaire que jamais et fait continuellement son retour, se vendant chaque mois plus que le précédent.

Avión lance sa nouvelle réserve Avión Cristalino Listening Experience à Brooklyn avec Iman Shumpert

Avión a dévoilé sa nouvelle expérience d’écoute à Brooklyn aux côtés d’Iman Shumpert, de la légende audio new-yorkaise Danny Keith Taylor et de Carlos Andrés Ramirez d’Avión. L’événement a permis aux participants de découvrir les tequilas de réserve Avión impeccables associées à l’expérience d’un son élevé. Iman a assuré les tâches d’hébergement, aidant les participants à naviguer dans l’expérience tout en présentant ses talents de playlist.

Vous pouvez profiter de l’expérience d’écoute Avión reserve Cristalino chez vous grâce à ReserveBar. L’offre en édition limitée comprend une platine moderne ALT-500, un vinyle exclusif avec le voyage sonique de la tequila, une bouteille d’Avión Reserve Cristalino, des verres de roche et des moules à glace personnalisés. Pour 295 $, vous ne pouvez pas battre ce forfait pour célébrer la Journée nationale de la tequila ou pour offrir à votre amateur de tequila préféré qui aime aussi la musique. C’est très probablement le meilleur cadeau jamais offert à tout amateur de musique.

Vous pouvez commander l’expérience ici.