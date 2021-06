Un petit avion a survolé samedi le terrain d’entraînement du Championnat d’Europe des Pays-Bas en tirant une banderole qui disait en néerlandais : Frank. Juste 4-3-3 !

Ce n’est pas quelque chose que vous voyez tous les jours, a déclaré le capitaine néerlandais Georginio Wijnaldum à la veille du match d’ouverture de l’équipe pour l’Euro 2020 contre l’Ukraine dimanche.

Les bouffonneries aériennes dans la ville centrale de Zeist sont la dernière contribution à un débat national en cours sur le choix de l’entraîneur de la formation Frank de Boer, de nombreux fans inconditionnels insistant sur le fait qu’il devrait s’agir de la configuration d’attaque 4-3-3 qu’ils pensent être tissé dans l’ADN du football du pays.

Cependant, celui qui a payé le pilote pour le stratagème sera déçu. De Boer a déclaré qu’il commencerait le match de dimanche à la Johan Cruyff Arena avec ce qu’il décrit comme une formation 3-5-2. Cela signifie trois défenseurs, cinq milieux de terrain et seulement deux attaquants.

Certains soutiennent qu’il s’agit d’une configuration de contre-attaque conçue pour étouffer les adversaires et les frapper avec des contre-attaques. Ils veulent plus du football offensif et rapide qu’ils considèrent comme le style caractéristique du pays et soutiennent que le 4-3-3 est le modèle.

De Boer a répondu que sa formation 3-5-2 est conçue pour aller de l’avant, avec un milieu de terrain de cinq hommes dont un joueur sur chaque flanc stationné en haut du terrain fonctionnant plus comme des ailiers que comme des arrières.

Le débat dure depuis des années. Lorsque les Pays-Bas sont apparus pour la dernière fois lors d’un tournoi majeur, la Coupe du monde 2014 au Brésil, l’entraîneur de l’époque Louis van Gaal a fait la même chose. Il a commencé avec un système 5-3-2 et est passé au 4-3-3 comme ce qu’il appelait le plan B si son équipe prenait du retard. La tactique a propulsé les Pays-Bas en demi-finale, où l’équipe a perdu contre l’Argentine aux tirs au but.

De Boer, qui entraîne l’équipe nationale lors de son premier tournoi majeur, n’a pas été touché par les critiques d’en haut.

Il a plaisanté en disant qu’il avait également loué un avion pour tirer une banderole indiquant : Merci pour le conseil, mais il reste 3-5-2.

