‘Avion!’ et les déchirures du réalisateur de “Scary Movie” annulent la culture de la comédie : “Nous ne voulons pas essayer d’éduquer”

David Zucker est dans l’industrie du divertissement depuis le début des années 1970, réalisant des films comme “Airplane!” et des films de la franchise “Scary Movie”, mais il est actuellement déçu par la culture d’annulation qui s’infiltre dans la scène cinématographique.

“La comédie est en difficulté, bien sûr”, a expliqué le joueur de 75 ans dans une interview avec PragerU.

Connu pour ses parodies et ses parodies, Zucker dit que lorsqu’il a commencé dans l’industrie, le seuil de ce qui était qualifié d’offensant était très différent.

“Le théâtre a servi de laboratoire pour notre humour”, a déclaré Zucker à propos d’essayer du matériel avec son partenaire d’écriture. “Nous avons eu des réactions instantanées, et nous pouvions être aussi offensants que nous le voulions… Nous sommes allés là où les rires étaient, et nous n’avons jamais pensé que nous offensions qui que ce soit. Mais si nous offensions les gens, alors nous savions que nous étions sur la bonne voie.”

Son film à succès de 1980 “Avion!” avec Leslie Nielsen, Robert Hays et Kareem Abdul-Jabbar était une parodie du film en noir et blanc “Zero Hour!”

“Quand on faisait des projections de ‘Avion !’ nous recevions la question: ‘Pourriez-vous faire “Avion!” Aujourd’hui?’ ” A partagé Zucker. “Et la première chose à laquelle j’ai pu penser, c’est : ‘Bien sûr, juste sans les blagues.'”

S’exprimant sur l’évolution des blagues dans le cinéma aujourd’hui, Zucker note: “Au fil du temps, ce sont devenus les années 90 et les années 2000, puis cela a changé. Je veux dire que nous ne nous sommes jamais inquiétés de tout cela – avec ‘The Naked Guns ‘ ou même les ‘Scary Movies.'”

La chose dont il parle – franchir une ligne.

“Mon partenaire d’écriture actuel, Pat Proft et moi, vous savez, avons écrit un film parodique sur ‘James Bond’ et ‘Mission Impossible.’ Une femme cadre a déclaré: “Vous savez, cette blague devient assez risquée ici.” … C’était juste une blague très douce sur le personnage féminin principal, parce qu’elle avait, vous savez, traversé le service de police et le FBI, dit qu’elle avait besoin d’une réduction mammaire pour rentrer dans le gilet en Kevlar. si doux. Ce n’est pas l’une de nos choses les plus drôles – mais c’était trop. Et j’ai pensé: “Eh bien, si c’était le critère pour cela, nous avons de gros problèmes.” Vous savez, ils détruisent la comédie à cause de 9% des gens qui n’ont pas le sens de l’humour.

Bien qu’il pense que l’état actuel de la comédie est en plein désarroi, il pense qu’il fera un retour.

“Je pense juste qu’il y a un pendule. Le pendule va revenir en arrière. J’aimerais voir des cinéastes comiques faire des comédies sans peur… Je veux dire, nous avions toujours l’habitude de faire ce que nous voulions et de l’essayer ensuite devant le public. Si quelque chose c’était vraiment offensant, tu aurais juste un bruit de succion géant dans le public. Et ce n’est pas bon… Nous ne voulons pas faire de remarque, nous ne voulons pas essayer d’éduquer, nous voulons juste faire rire les gens .”