Avion durable de la NASA, Boeing pourrait voler dans les années 2030

Une technologie de vol commercial plus verte est peut-être à l’horizon.

La NASA et Boeing travailleront ensemble sur le projet Sustainable Flight Demonstrator pour construire, tester et piloter un avion monocouloir réduisant les émissions cette décennie, selon une annonce de l’agence mercredi.

« Depuis le début, la NASA vous accompagne lorsque vous volez. La NASA a osé aller plus loin, plus vite, plus haut. Et ce faisant, la NASA a rendu l’aviation plus durable et plus fiable. C’est dans notre ADN », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué.

«Notre objectif est que le partenariat de la NASA avec Boeing pour produire et tester un démonstrateur à grande échelle contribue à créer de futurs avions de ligne commerciaux plus économes en carburant, avec des avantages pour l’environnement, l’industrie de l’aviation commerciale et les passagers du monde entier. Si nous réussissons, nous verrons peut-être ces technologies dans les avions que le public emmènera dans le ciel dans les années 2030. »

Le premier vol d’essai de cet avion expérimental est fixé qui aura lieu en 2028. L’objectif est que la technologie serve environ 50% du marché commercial grâce à des avions monocouloirs court à moyen-courriers, a déclaré Nelson.

Les compagnies aériennes dépendent en grande partie des avions à couloir unique, qui représentent près de la moitié des émissions de l’aviation dans le monde, selon la NASA. Le développement de nouvelles technologies pour réduire la consommation de carburant peut soutenir l’objectif de l’administration Biden d’atteindre des émissions nettes de carbone de l’aviation nulles d’ici 2050, comme indiqué dans le plan d’action américain sur le climat de l’aviation.

Boeing estime que la demande pour les nouveaux avions monocouloirs augmentera de 40 000 avions entre 2035 et 2050.

La conception sur laquelle la NASA et Boeing travaillent pourrait réduire la consommation de carburant et les émissions jusqu’à 30% par rapport aux avions les plus efficaces d’aujourd’hui, selon l’agence.

C’est ce qu’on appelle le concept Transonic Truss-Braced Wing, qui repose sur des ailes allongées et minces stabilisées par des entretoises diagonales qui relient les ailes à l’avion. La forme de la conception crée moins de traînée, ce qui signifie consommer moins de carburant.

Le démonstrateur de vol durable intégrera également d’autres technologies aéronautiques vertes.

“La NASA travaille vers un objectif ambitieux de développer des technologies révolutionnaires pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de l’aviation au cours des prochaines décennies vers un objectif de la communauté aéronautique de zéro émission nette de carbone d’ici 2050”, a déclaré Bob Pearce, administrateur associé de la NASA pour l’aéronautique. Direction de la mission de recherche, dans un communiqué.

“L’aile Transonic Truss-Braced est le type de concept et d’investissement transformateurs dont nous aurons besoin pour relever ces défis et, surtout, les technologies démontrées dans ce projet ont une voie claire et viable pour informer la prochaine génération d’avions monocouloirs, bénéficiant tous ceux qui utilisent le système de transport aérien.

Les avantages d’augmenter le rapport d’aspect de l’aile sont connus depuis longtemps, mais le défi de structurer la conception a nécessité des progrès dans les matériaux et la construction pour atteindre ce point de développement, a déclaré Pearce.

En s’associant au projet, la NASA et Boeing peuvent prendre plus de risques que l’industrie aéronautique ne peut le faire sur la sienne, dit-il.

“C’est un avion expérimental”, a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas d’un développement commercial d’un avion dans lequel les passagers vont voler aujourd’hui. Et la raison pour laquelle nous devons le faire est qu’il s’agit d’une technologie à haut risque. Nous essayons de valider la technologie.

Le partenariat, soutenu par le Funded Space Act Agreement, s’appuiera sur l’expertise et les installations techniques et sur 425 millions de dollars de la NASA sur sept ans. Pendant ce temps, Boeing et ses partenaires apporteront les 725 millions de dollars restants et le plan technique.

« Nous sommes honorés de poursuivre notre partenariat avec la NASA et de faire la démonstration d’une technologie qui améliore considérablement l’efficacité aérodynamique, ce qui réduit considérablement la consommation de carburant et les émissions », a déclaré Todd Citron, directeur de la technologie de Boeing.