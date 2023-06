Avion détruit après avoir survolé DC, s’écraser dans la Virginie rurale, faisant 4 morts

WASHINGTON (AP) – Les enquêteurs fédéraux ont parcouru un terrain accidenté lundi à la recherche de l’épave d’un avion d’affaires pour résoudre le mystère de la raison pour laquelle l’avion a dévié de sa trajectoire et a percuté une montagne, tuant quatre personnes.

Un jour après que l’avion a survolé la capitale nationale, incitant l’armée à brouiller les avions de chasse, la Federal Aviation Administration a déclaré dans une brève mise à jour que le pilote et trois passagers avaient été tués et que l’avion avait été « détruit » dans l’accident. Leurs identités n’ont pas été révélées immédiatement.

L’enquêteur du NTSB, Adam Gerhardt, a déclaré aux journalistes qu’il faudrait un certain temps aux enquêteurs pour atteindre la scène éloignée de l’accident à environ deux à trois milles au nord de Montebello. Ils s’attendent à être sur les lieux pendant au moins trois à quatre jours. La porte-parole du NTSB, Jennifer Gabris, a déclaré que les enquêteurs avaient dû marcher jusqu’au site à pied en raison du terrain montagneux.

L’attention sur l’accident et sa cause a été renforcée par sa trajectoire de vol inhabituelle au-dessus de Washington, DC et un bang sonique causé par des avions militaires entendus dans la capitale et dans certaines parties du Maryland et de la Virginie. Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord a déclaré dans un communiqué que les avions militaires étaient autorisés à se déplacer à des vitesses supersoniques, ce qui a provoqué le bang sonique. L’avion a également utilisé des fusées éclairantes pour tenter d’attirer l’attention du pilote.

S’exprimant lors d’un briefing lundi matin, Gerhardt a déclaré que l’épave est « très fragmentée » et que les enquêteurs examineront les preuves les plus délicates sur les lieux, après quoi l’épave sera déplacée, peut-être par hélicoptère, vers le Delaware, où elle pourra être examinée plus avant. il a dit. L’avion n’est pas tenu d’avoir un enregistreur de vol, mais il est possible qu’il existe d’autres équipements avioniques qui auront des données qu’ils pourront examiner, a déclaré Gerhardt.

Les enquêteurs examineront quand le pilote est devenu insensible et pourquoi l’avion a emprunté la trajectoire qu’il a suivie, a-t-il déclaré. Ils prendront en compte plusieurs facteurs qui sont régulièrement examinés dans de telles sondes, notamment l’avion, ses moteurs, les conditions météorologiques, les qualifications des pilotes et les dossiers de maintenance, a-t-il déclaré.

« Tout est sur la table jusqu’à ce que nous supprimions lentement et méthodiquement les différents composants et éléments qui seront pertinents pour cette enquête de sécurité », a déclaré Gerhardt.

Un rapport préliminaire sera publié dans 10 jours et un rapport final sera publié dans un à deux ans, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, la Maison Blanche a exprimé lundi ses « sincères condoléances » à la famille des personnes à bord de l’avion.

« Nous devons les garder au premier plan », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

Kirby a reporté les questions sur un rapport de suivi sur la réponse de sécurité sur l’espace aérien de Washington au Pentagone et aux services secrets américains. Mais il a dit: « Ce que j’ai vu n’était qu’une réponse classique et classique. »

La Maison Blanche a été continuellement informée alors que les jets de l’Air Force tentaient de contacter le pilote de l’avion civil et surveillaient le chemin du petit avion de l’espace aérien de Washington à la Virginie rurale, a déclaré Kirby.

La police a déclaré dimanche soir que les sauveteurs avaient atteint le site de l’accident dans une partie rurale de la vallée de Shenandoah et qu’aucun survivant n’avait été retrouvé. La police de l’État de Virginie a déclaré que les policiers avaient été informés de l’accident potentiel peu avant 16 heures et que les sauveteurs avaient atteint le site de l’accident à pied environ quatre heures plus tard.

La FAA a déclaré que le Cessna Citation avait décollé dimanche d’Elizabethton, dans le Tennessee, et se dirigeait vers l’aéroport MacArthur de Long Island. Inexplicablement, l’avion a fait demi-tour au-dessus de Long Island à New York et a survolé DC avant de s’écraser vers 15h30.

L’avion a survolé directement la capitale nationale, même s’il volait techniquement au-dessus de l’un des espaces aériens les plus restreints du pays.

Selon le Pentagone, six avions de chasse F-16 ont été immédiatement déployés pour intercepter l’avion. Deux avions de la 113th Fighter Wing, hors de Joint Base Andrews dans le Maryland, ont été les premiers à atteindre le Cessna pour tenter de contacter le pilote. Deux avions F-16 du New Jersey et deux de Caroline du Sud ont également répondu.

Les sites de suivi des vols ont montré que l’avion avait subi une descente en spirale rapide, tombant à un moment donné à une vitesse de plus de 30 000 pieds (9 144 mètres) par minute avant de s’écraser dans le St. Mary’s Wilderness.

À Fairfax, en Virginie, Travis Thornton était installé sur un canapé à côté de sa femme, Hannah, et venait de commencer à s’enregistrer en train de jouer de la guitare et de l’harmonica lorsqu’ils ont été surpris par un grondement et un cliquetis bruyants que l’on peut entendre sur la vidéo. Le couple s’est levé pour enquêter. Thornton a tweeté qu’ils se sont enregistrés avec leurs enfants à l’étage, puis il est sorti pour vérifier la maison et parler aux voisins.

L’avion qui s’est écrasé était immatriculé auprès d’Encore Motors of Melbourne Inc, basée en Floride. John Rumpel, un pilote qui dirige l’entreprise, a déclaré au New York Times que sa fille, sa petite-fille de 2 ans, sa nounou et le pilote étaient à bord de l’avion. Ils rentraient chez eux à East Hampton, à Long Island, après avoir visité sa maison en Caroline du Nord, a-t-il déclaré.

Rumpel a déclaré au journal qu’il n’avait pas beaucoup d’informations de la part des autorités, mais a suggéré que l’avion aurait pu perdre sa pressurisation.

« Il est descendu à 20 000 pieds par minute, et personne ne pourrait survivre à un crash à cette vitesse », a déclaré Rumpel au journal.

L’épisode a rappelé des souvenirs de l’accident de 1999 d’un Learjet qui a perdu la pression de la cabine et a volé sans but à travers le pays avec le golfeur professionnel Payne Stewart à bord. L’avion s’est écrasé dans un pâturage du Dakota du Sud et six personnes sont mortes.

Le correspondant de l’Associated Press à la Maison Blanche, Zeke Miller, a contribué à ce rapport. Brumfield a rapporté de Silver Spring, Maryland.

Sarah Brumfield et Michael Balsamo, Associated Press