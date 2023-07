Avion autonome : la société signe un accord pour livrer du fret

Une startup canadienne a reçu un contrat d’un an avec le gouvernement fédéral pour livrer du fret dans des régions éloignées du Canada à l’aide d’un avion autonome.

Ribbit, une société de services d’avion autonome fondée en 2020, et le gouvernement fédéral ont convenu d’un contrat d’un an de 1,3 million de dollars pour tester la technologie de vol autonome de la compagnie aérienne.

Jeremy Wang, directeur de l’exploitation de Ribbit et diplômé de l’Université de Waterloo, affirme que la compagnie aérienne utilise un avion conventionnel à voilure fixe modernisé avec des logiciels et du matériel afin qu’il puisse voler de manière entièrement autonome.

« Vous pouvez en quelque sorte le considérer comme un pilote automatique très avancé, donc d’une porte à l’autre, l’avion fera tout par lui-même », a-t-il déclaré mardi à CTV’s Your Morning.

Cela comprend le taxi, le décollage et l’atterrissage, a déclaré Wang. Son co-fondateur, Carl Pigeon, a déclaré à CTV News Kitchener en mai que la société avait été autorisée à voler sans pilote à bord sur un champ de tir en Alberta.

L’objectif, dit Wang, est de rendre les transports plus accessibles et plus fiables pour tous.

« Ainsi, avec de petits avions autonomes volant fréquemment et de manière très rentable, nous espérons faire une différence pour ces communautés pour des choses comme la nourriture, les médicaments et d’autres fournitures urgentes », a-t-il déclaré.

Les archives publiques montrent qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a attribué un contrat d’un an d’une valeur de plus de 1,3 million de dollars à Ribbit le 18 mai.

Un porte-parole de Transports Canada a déclaré jeudi à CTVNews.ca dans un courriel que le contrat passe par un programme appelé Solutions innovatrices Canada (ISC), décrit comme aidant les startups et les petites ou moyennes entreprises canadiennes à « développer leurs innovations pour stimuler la recherche technologique ». , le développement et la commercialisation des innovations canadiennes.

« Le contrat permettra à Ribbit de tester et de démontrer les capacités de son système d’avion cargo sans pilote », a déclaré le porte-parole. « Transports Canada participe à l’examen des résultats de ces tests en tant que ministère de soutien du programme ISC pour aider à informer les ministères sur la technologie proposée par l’entreprise. »

La société a également annoncé dans un communiqué de presse jeudi de plus amples détails sur son contrat avec le gouvernement fédéral.

Ribbit indique qu’il fournira à Transports Canada un seul avion, ainsi qu’un équipage à distance et des services de maintenance, pour les vols de fret autonomes pendant un an.

Le communiqué de presse de Ribbit indique qu’il a effectué plus de 200 heures de « vol mains libres » sur un avion biplace et a reçu un certificat d’opérations aériennes spéciales en 2022 permettant des essais en vol sans équipage.

La société affirme également avoir reçu des lettres d’intention de « grands détaillants » d’une valeur de 42 millions de dollars par an.

Ribbit visera à montrer que sa technologie est sûre et fonctionne dans un environnement nordique, a déclaré Wang, les données de ces vols étant utilisées pour orienter les politiques et réglementations futures.

Wang voit également le potentiel de cette technologie dans d’autres régions éloignées du monde, notamment en Alaska, en Australie centrale, dans des régions d’Afrique continentale et dans des pays insulaires, dans le but à long terme de transporter des passagers.



Regardez l’intégralité de l’interview de Jeremy Wang en haut de l’article. Avec des fichiers de Krista Sharpe, vidéaste de CTV News Kitchener.