Avion à 4 roues ? Une voiture volante effectue un vol de 35 minutes entre les aéroports de Slovaquie

Regarder des films se déroulant dans le futur nous a souvent donné un aperçu de voitures volantes. Cela pourrait bientôt devenir réalité, car un prototype de voiture volante a terminé avec succès son test en vol cette semaine. La voiture volante Klein Vision a effectué lundi un vol de 35 minutes entre les aéroports internationaux de Nitra et Bratislava, en Slovaquie, et a partagé les images de l’exploit sur leurs réseaux sociaux. La vidéo peut ressembler à une scène d’un film de science-fiction, mais elle est aussi réelle que possible. Dans un communiqué de presse, le co-fondateur de la société Anton Zajac a déclaré : « AirCar n’est plus seulement une preuve de concept, elle a transformé la science-fiction en réalité. » La voiture-avion hybride nommée AirCar est propulsée par un moteur BMW de 160 chevaux. Il peut parcourir environ 1 000 km à une hauteur de 8 200 pieds et a accumulé 40 heures dans les airs jusqu’à présent.

Conçue par le professeur Stefan Klein, AirCar (V5) est la voiture volante de dernière génération qui se transforme de véhicule routier en véhicule aérien en moins de 3 minutes. Le modèle biplace pèse 1 100 kg et peut emporter une charge supplémentaire de 200 kg par vol, précise le communiqué. Après avoir réussi son atterrissage à Bratislava, l’avion s’est transformé en voiture et s’est rendu dans le centre-ville par Stefan Klein et Zajac, PDG de Klein Vision.

Certaines des caractéristiques du véhicule incluent des technologies de pointe telles que des ailes rétractables, des surfaces arrière rabattables et des systèmes de déploiement de parachute. Selon Klein Vision, les surfaces arrière repliables contribuent à une meilleure stabilité longitudinale et à de meilleures caractéristiques de décollage, tout comme dans un avion conventionnel. Cependant, en mode voiture, la queue rétractée se traduit par une taille plus compacte.

Avec les derniers développements, l’avenir des voitures volantes ressemble plus à une réalité. L’année dernière, le constructeur automobile sud-coréen Hyundai avait annoncé qu’il travaillerait avec Uber pour développer des taxis aériens Uber pour un réseau de covoiturage aérien. Au Consumer Electronics Show de Las Vegas, il a dévoilé un nouveau concept d’avion à grande échelle au Consumer Electronics Show (CES).

