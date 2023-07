Avinash Sachdev qualifie Abhishek Malhan de « trop ​​intelligent », ce dernier le qualifie de « confus et délirant »

Mises à jour Bigg Boss OTT: Salman Khan continuera à griller les colocataires avec le Weekend Ka Vaar, et cette fois il demande aux candidats de décoder la personnalité de leurs colocataires. Au début de la tâche, Salman appelle Abhishek Malhan et Avinash Sachdev pour se décrire. Avinash a rapidement déclaré que lorsqu’il s’agissait de se forger et de partager une opinion, Abhishek agissait comme un trop intelligent. Sachdev l’a même traité de type agressif.

Puis Abhishek a appelé Avinash pour être « confus » et « délirant ». Désignant Avinash, Abhishek dit: « Aapke pass stand hai toh aap stand lete kyu nahi? Confus kyu rehte ho. Inko pata nahi hai kya karna hai » Avinash contredit ses affirmations et dit: « Agar main itna hi confus tha toh tu mere passe kyu aaya tha. » Abhishek interrompt Abhishek, et ils se disputent tous les deux.

Voici la vidéo

Le week-end Ka Vaar de samedi animé par Salman Khan a commencé sur une note excitante. L’hôte a pris le fauteur de troubles de la semaine, Bebika Dhurve, et a demandé à changer sa perception envers Jad Hadid. Puis il a annoncé que l’émission obtenait une superbe réponse et ils ont donc prolongé l’émission de deux semaines supplémentaires. L’épisode d’hier soir a duré près de 1h30, et les 30 dernières minutes étaient consacrées à Cyrus Broacha plaidant devant Salman Khan, disant qu’il souhaitait quitter la série. Le comédien, présentateur et podcasteur a demandé à Salman Khan et aux créateurs de le laisser partir. Cyrus s’est plaint à Salman qu’il se sentait fini à l’intérieur de la maison. Cyrus a affirmé qu’il avait perdu l’appétit, le poids et le sommeil. Et il se sent déprimé à la maison.

Dans l’épisode, Salman a demandé à Cyrus de partager ses problèmes, et il a dit: « Monsieur, j’ai des problèmes à l’intérieur de la maison. Je ne dors que 3 heures, j’ai perdu du poids et je sens que j’ai complètement fini. Je ne peux pas s’en occuper. » Salman a continué à consoler Cyrus et a dit que les gens l’aimaient, et il reste encore quelques semaines. Khan a suggéré à Cyrus de considérer cette émission comme une mission et a même dit que s’il terminait brusquement son voyage, il serait un exemple de lâcheur et se repentirait de sa décision plus tard. Pour la première fois en 14 ans d’animation de Salman Khan, l’acteur a utilisé le mot F pour expliquer les effets néfastes que Cyrus aura après sa décision. Khan a donné son exemple et a déclaré que même lorsqu’il était en panne de dengue ou de Covid, il a tourné pour l’émission pendant des heures. Enfin, Salman a demandé à Cyrus de prendre un peu de temps et de reconsidérer sa décision.