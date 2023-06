Mises à jour de Bigg Boss OTT 2: L’ex-couple Palak Purswani et Avinash Sachdev s’efforcent d’être cordiaux dans la maison, mais ils se disputent et se rappellent les erreurs de l’autre au cours de leur relation. Récemment, Palak et Avinash discutaient des nominations avec Pooja Bhatt.

Palak et Avinash avaient une discussion sur les nominations dans le jardin. Palak a dit à Avinash qu’elle n’était pas claire sur sa raison de nommer les colocataires pour l’expulsion. Avinash l’a pris comme une offense, et il a répondu: « Tumse baat karne ka koi matlab hi nahi (il ne sert à rien de vous parler). » Palak lui répondit sèchement, « Regarde cette attitude mec ! » Avinash a crié à Palak en disant: « Mere se na koi sawaal mat puchna aaj ke baad (ne me posez pas de questions). » Il a en outre poursuivi: « Shuru tumne kiya tha, khatam mein karunga (tu as commencé, je vais le finir) et crie à haute voix » Perdez-vous « à Palak. L’actrice s’est effondrée, mais elle s’est contrôlée. En s’éloignant du jardin zone, Palak a menacé de le dénoncer, « Sab nikalugi na cheezein bahar, tab pata chalega (Vous vous rendrez compte quand je vous dénoncerai). »

Pour les non-initiés, Palak et Avinash sont sortis ensemble pendant de nombreuses années, et ils ont eu une cérémonie roka. Cependant, leur relation s’est terminée sur une mauvaise note. Récemment, l’ami de Palak, Simran Budharup, a affirmé qu’Avinash avait trompé Palak. Sur l’histoire Instagram, Simran a partagé un extrait de l’émission et a écrit : « Quel menteur ! Avinash n’est pas tombé amoureux, il a carrément trompé mon ami Palak Purswani quand ils étaient fiancés. Il lui a brisé le cœur et la confiance sans vergogne. Votre héros n°1 n’est rien, mais un #JhootaNo1. »

Avant que Palak n’entre dans la maison, elle a parlé à l’ADN et a mentionné s’attendre à une fermeture d’Avinash dans la maison. Palak a déclaré: « Nous avons terminé sur une très mauvaise note. Mujhe aur meri famille ko clousre mila hi nahi hai iss relation se. Je considère Bigg Boss comme la plate-forme où je trouverai la fermeture de lui, où il s’excuse … ce qu’il n’a pas encore fait. » Bigg Boss OTT 2 est actuellement diffusé sur Jio Cinema.