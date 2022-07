Avinash Sable, un chasseur d’obstacles, et M Sreeshankar, un sauteur en longueur, se sont qualifiés pour la finale mondiale d’athlétisme

Deux des meilleurs espoirs de médailles de l’Inde aux Championnats du monde d’athlétisme 2022 ici, le chasseur de 3000 m steeple Avinash Sable et le sauteur en longueur M Sreeshankar, se sont qualifiés pour la finale dans leurs catégories respectives, suscitant l’espoir de remporter des médailles insaisissables de la compétition mondiale.

Sable a terminé troisième de sa manche, avec un temps de 8: 18,75 pour se qualifier pour la finale masculine du 3000 m steeple, tandis qu’au saut en longueur masculin à Hayward Field, Sreeshankar était le seul Indien parmi les trois à se qualifier pour la finale, qui aura lieu plus tard Samedi, selon Olympics.com. Sreeshankar est également devenu le premier sauteur en longueur masculin du pays à se qualifier pour la finale.

Sable était loin de son record personnel de 8: 12,48 – un record national – mais il s’est qualifié pour la finale, où les trois premiers de chacune des trois manches ainsi que les six suivants les plus rapides se sont imposés. La finale aura lieu lundi.

Sable a été le septième plus rapide au classement général parmi les 15 qualifiés, menés par le champion des Jeux olympiques de Tokyo 2020, Soufiane El Bakkali, du Maroc, qui a chronométré 8: 16,65. Sable avait également atteint la finale des Championnats du monde 2019 à Doha mais avait terminé 13e en 8: 21,37.

Les autres qui ont fait la coupe dans la course exténuante comprenaient le champion en titre Conseslus Kipruto (Kenya) et Lamecha Girma (Éthiopie, finaliste de la dernière édition. Le médaillé des Jeux du Commonwealth Abraham Kibiwot du Kenya et le médaillé olympique Evan Jager des États-Unis ont également fait le coupe finale.

Sreeshankar, le détenteur du record national du saut en longueur, s’est qualifié pour la finale avec un saut de 7,86 mètres. L’Indien a enregistré deux tentatives réussies, avec son deuxième saut valide de 7,86 mètres qui lui a valu une place en finale, tandis que le second – 8,0 mètres – était une faute. Le critère de qualification pour le saut en longueur est que les athlètes atteignent la coupe de 8,15 mètres ou les 12 meilleurs artistes des deux groupes. Seuls deux athlètes ont atteint la norme avec Yuki Hashioka du Japon en tête du peloton avec un saut de 8,18 mètres.

L’Indien Jeswin Aldrin a eu une tentative réussie sur ses trois, son saut valide mesurant 7,79. Muhammed Anees Yahiya a réussi un record de 7,73 m sur ses trois tentatives. Aldrin a terminé 20e tandis qu’Anees Yahiya était 23e au classement général dans le peloton de 32 joueurs.

Plus tôt, la marcheuse indienne Priyanka Goswami a terminé à une triste 34e place sur 41 lors de la marche féminine de 20 km, en 1:39:42. Elle détient le record national de l’événement à 1:28:45, établi à Ranchi l’année dernière.

Au 20 km marche hommes, Sandeep Kumar, 36 ans (1:31:58), a terminé 40e parmi 45 athlètes au départ. Sandeep détient également le record national, l’athlète ayant établi un temps de 1:20:16 à Ranchi l’année dernière.

Le lanceur de poids Tajinderpal Singh Toor s’est retiré de l’événement en raison d’une blessure.

