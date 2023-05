Avinash Sable termine 10ème du 3000m steeple à la Rabat Diamond League

Le détenteur du record national Avinash Sable n’a pas répondu aux attentes en terminant 10e du 3000 m steeple lors de la deuxième étape de la prestigieuse série de réunions de la Ligue de diamant ici.

Sable, 28 ans, médaillé d’argent des Jeux du Commonwealth de 2022, a réussi un temps de 8:17.18s, soit près de six secondes de son record national de 8:11.20s lors de sa course d’ouverture de la saison de son épreuve favorite dimanche.

Dix-huit coureurs ont pris le départ de la course mais seulement 14 ont pu la terminer.

Le champion du monde et olympique du pays hôte, Soufiane El Bakkali, a réussi un record mondial et personnel de 7: 56,68 s, le huitième plus rapide de tous les temps de l’événement, alors que son rythme féroce détruisait le peloton.

L’Éthiopien Getnet Wale et le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth 2022 du Kenya, Abraham Kibiwot, ont terminé respectivement deuxième et troisième avec des records personnels de 8:05.15s et 8:05.51.

Sable a eu du mal à suivre le rythme et il s’est retrouvé avec le peloton de tête, bien qu’il ait réussi son quatrième meilleur temps en carrière.

L’année dernière, il avait réussi un temps de 8:12.48s pour une cinquième place au même événement ici.

Pendant ce temps, Selva Prabhu Thirumaran, 18 ans, a amélioré son propre record national junior en triple saut avec une performance de 16,78 m en route pour remporter l’or lors de la compétition de niveau bronze du World Athletics Continental Tour à Venizeleia-Chania en Grèce.

Le précédent record national junior de Thirumaran de 16,58 m a été établi lors d’une compétition à La Havane, à Cuba, plus tôt ce mois-ci. Il avait remporté une médaille d’argent aux Championnats du monde d’athlétisme U-20 l’an dernier.

Le détenteur du record national Jeswin Aldrin a terminé cinquième au saut en longueur avec un meilleur effort de 7,66 m lors de la même compétition dimanche. Le record national d’Aldrin s’élève à 8,42 m.

