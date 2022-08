Avinash Sable , qui a battu un Kenyan au 3000 m steeple aux Jeux du Commonwealth

Alors qu’il traversait la zone mixte du stade Alexander ici, on a demandé au médaillé d’or du 3000 m du Kenya, Abraham Kibiwot, s’il s’était déjà senti sous la pression du jeune Indien qui le poursuivait. “Je connais le gars qui me suivait (médaillé d’argent Avinash Sable de l’Inde) et je sais qu’il n’est pas si rapide. Je n’avais pas peur de lui, c’est pourquoi j’ai contrôlé la course à l’avant », a déclaré Kibiwot.

Eh bien, Kibiwot peut avoir un visage courageux, mais pour tous ceux qui ont regardé la course, il était clair que le Kenyan avait le cœur dans la bouche lorsqu’il s’est rendu compte que Sable fonçait sur lui avec un brillant coup de pied tardif et était pratiquement sur son épaule alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée avec une fraction de seconde d’avance pour remporter la médaille d’or. Kibiwot est un coureur très expérimenté ayant remporté la médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast et a également représenté son pays aux Championnats du monde.

Il a terminé la course à 8: 11,15 tandis que Sable a franchi la ligne d’arrivée en 8: 11,20 un nouveau record national pour Sable et son record personnel. L’homme de l’armée du district de Beed dans le Maharashtra devait être également couru dans la course dominée par les Kenyans depuis 1994.

Mais samedi, Sable n’a pas été gêné par la réputation ni le nombre de Kenyans dans la course (il y en avait trois) et a couru sa propre course. Le champion du 3000 m steeple des Jeux du Commonwealth de 2018, Conseslus Kipruto du Kenya, médaillé d’or des Jeux olympiques de Rio 2016 et double champion du monde, a terminé sixième et a fait l’éloge de la façon dont Sable les a éclipsés pour remporter la médaille d’argent.



En effet, Sable était génial samedi en devenant le premier non-Kenyan à remporter une médaille au 3000m steeple aux Jeux du Commonwealth depuis 1994. Les Kenyans ont remporté toutes les courses de steeple lors des 10 dernières éditions du CWG, remportant toutes les places sur le podium. Sable est entré dans le bastion kenyan et en est ressorti avec une médaille d’argent.

Il a également établi un record national avec un chrono de 8: 11.20, qui est son record personnel, terminant deuxième derrière le Kenyan Abraham Kibiwot, qui a remporté l’or à 8: 11.15, terminant presque la course dans une photo-finish alors qu’il puisait dans des réserves inconnues. d’énergie pour produire un coup de pied brillant, finissant littéralement sur les talons de Kibiwot. Le Kenyan Amos Serem a remporté la médaille de bronze en 8:16.83 secondes.

Bien qu’il ait remporté l’argent, Sable n’était pas satisfait de son dernier tour et a dit qu’il aurait pu être mieux. -médaille de distance », a-t-il déclaré plus tard aux journalistes.

Sable a terminé son premier 1000m en 2 minutes, 40,5 secondes et le deuxième en 2:47,2 tandis que le troisième a également été légèrement plus lent à 2:43,4. Bien que Sable se soit dit un peu déçu de son dernier tour, il est entré dans l’histoire samedi.

Battre un Kényan au 3000m steeple est très difficile, Avinash Sable a pris le dessus samedi sur deux coureurs de ce pays pour décrocher une médaille d’argent. L’énormité de son exploit lui apparaît bientôt. Mais vu à quel point il est terre-à-terre, le joueur de 27 ans prendra cet exploit dans sa foulée alors qu’il se prépare pour son plus grand rêve – une médaille aux Jeux olympiques.

