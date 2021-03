Priyanka Kerketta (Jharkhand) a réalisé un effort final de 6,10 m pour passer à une médaille d’or devant Rintu Mathew (Kerala) et Sherin Abdul Gafoor (Tamil Nadu), qui ont tous deux réalisé des efforts de 6,07 m chacun. Kerketta, 22 ans, occupait la quatrième place avec un meilleur de 6,01 m, mais son dernier saut a poussé Agasara Nandini de Telangana hors de la fourchette des médailles. Ankesh Chaudhary (Himachal Pradesh) a remporté la plus rapide des trois demi-finales du 800 m masculin, avec un temps de 1: 50,81 devant Krishan Kumar (Haryana) et Anu Kumar (Uttarakhand) mais avec le médaillé d’or des Jeux asiatiques Manjit Singh (Haryana) dans la mêlée, la finale voir un temps plus rapide.

