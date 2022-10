Avinash Sable et Sanjivani Jadhav dirigeront les athlètes d’élite indiens au semi-marathon de Delhi

Avinash Sable, médaillé d’argent aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, et Sanjivani Jadhav, ancien champion ainsi que médaillé d’argent de l’édition 2020, seront le fer de lance d’une formation indienne palpitante lors du semi-marathon Vedanta Delhi, qui se tiendra en octobre. 16.

La catégorie élite indienne verra également en action Abhishek Pal, vainqueur de l’édition 2018. Il fait partie du programme Elite Distance Running dirigé par Procam International et a également remporté le TCS World 10K cette année dans la catégorie élite indienne.

Pas seulement cela, Pal est le nouveau champion du 5 000 m, avec un temps de 14: 07,25 et a décroché la médaille d’argent au 10 000 m avec un temps de 28: 54,98 aux Jeux nationaux en cours au Gujarat.

Dans la catégorie féminine, Sanjivani, qui a remporté l’or du 10 000 m lors de la Coupe de la Fédération d’athlétisme 2022, sera défiée par Monika Athare, également ancienne championne.

Les gagnants de l’élite indienne dans les catégories masculine et féminine remporteront chacun Rs 3,50 000 et des prix seront décernés aux 10 premiers des deux sections. Il y a aussi un bonus de Rs 1 00 000 pour l’établissement d’un nouveau record de parcours et un montant de prix similaire au jackpot.

Vivek Singh, Jt. MD, Procam International, a déclaré: «L’attente est enfin terminée, le semi-marathon Vedanta Delhi très apprécié est de retour dans toute sa splendeur pour inspirer les habitants de Delhi et de l’Inde et encourager la transformation sociale pour un avenir meilleur. Avec le soutien de tous nos sponsors et partenaires, nous n’avons ménagé aucun effort pour créer une expérience magique pour notre communauté de coureurs. Rendez-vous à tous le jour de la course !

Le semi-marathon Vedanta Delhi sera diffusé en direct par Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD et Sony Liv le 16 octobre de 6h30 à 10h30.

