Avika Gor s’ouvre si le débat sur le népotisme a profité à des étrangers comme elle [Exclusive]

Avika Gor a fait ses débuts à Bollywood avec 1920 Horrors of the Heart, et le film a fait un bon numéro au box-office. Avant la sortie du film, nous avons rencontré Avika Gor et avons parlé du tristement célèbre débat sur le népotisme dans l’industrie et de la façon dont ce débat a profité ou non aux étrangers, car de nombreux étrangers affirment qu’après la sortie de ce débat. , ils ont obtenu leur reconnaissance. Ce débat a été lancé par Kangana Ranaut dans l’émission Koffee With Karan de Karan Johar, où elle a qualifié le cinéaste de « porte-drapeau du népotisme » et de mafia du cinéma.

Regardez la vidéo d’Avika Gor expliquant à quel point le débat sur le népotisme à Bollywood a profité aux étrangers dans une conversation exclusive avec BollywoodLife.

Abordant le fait que le débat sur le népotisme lui a profité en tant qu’outsider, elle a déclaré: « Je pense que le talent l’emporte, et je ne parle pas de maintenant mais aussi de l’époque où j’ai commencé, il y a 10 à 15 ans. Même à cette époque , je n’avais pas de nom de famille, et la popularité que j’avais eue ne tenait qu’à mon talent et au type de spectacle que c’était (Balika Vadhu).Je crois aussi que ce sont les écrivains et cinéastes à qui l’on attribue faire de nous les acteurs que nous sommes, et que ce soit une personne avec un nom de famille ou un outsider, cela dépend totalement de votre talent ».

Avika Gor a fait la une des journaux à l’époque avec sa transformation radicale, et elle a révélé une fois comment elle avait pleuré et entrepris un voyage de perte de poids, et aujourd’hui, elle a amélioré son jeu. Avika a fait du bon travail dans le sud et, récemment, dans sa conversation, elle a déclaré que l’industrie du sud est une question de népotisme et que seuls les initiés sont favorisés.