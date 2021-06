Avika Gor refuse d’approuver les crèmes de beauté

Un jour ou l’autre, vous avez dû tomber sur des spéculations sur la couleur de la peau. Des commentaires stéréotypés aux personnes qui parlent de normaliser chaque couleur de peau, il y a des opinions contrastées partout. Par conséquent, dépassant les soi-disant normes de beauté, Avika nie approuver les crèmes d’équité. L’acteur de ‘Balika Vadhu’ a grandi maintenant et publie souvent des photos à couper le souffle sur son Instagram.

Récemment, Avika a fait la une des journaux pour avoir refusé d’approuver les crèmes de beauté. Avika a déclaré au Times of India : « Malheureusement, nous avons été nourris d’une mauvaise idée en ce qui concerne l’idée d’une norme de beauté idéale. Au fil des ans, nous avons vu tant de publicités où être juste est considéré comme beau et je n’ai jamais été à l’aise avec cette idée. Être juste ne peut pas être équivalent à votre personnalité globale. Une autre raison pour laquelle j’ai refusé d’approuver ces produits est que je sais que ce genre d’approche irréaliste du concept de beauté peut avoir une impression durable sur les jeunes esprits.

Avika ajoute : « En tant qu’acteur, c’était une décision consciente de ne dégrader personne mais d’envoyer le bon message. Être juste ne vous rendra pas confiant et beau, mais c’est votre éthique de travail, votre réflexion, votre talent et, dans l’ensemble, personnalité qui compte le plus car ce seront vos qualités déterminantes. »

Interrogée dans une interview sur son idée de la beauté, elle a déclaré: « La beauté pour moi consiste à être heureuse et à l’aise dans votre peau. Il fut un temps où je me débrouillais très bien au travail, mais je doutais toujours de mes talents et je me sentais moche. . Je n’ai pas aimé ce que je voyais dans le miroir. Mais le jour où j’ai changé de perspective, j’ai commencé à prendre soin de mon corps, à m’aimer, à bien manger et à rester heureux, c’est là que le changement s’est produit. Cela m’a aussi beaucoup aidé dans mon parcours de perte de poids.

Sur le plan du travail, Avika a un projet à venir appelé ‘LOL Salaam’ sur Zee5 qui sera présenté le 25 juin 2021.