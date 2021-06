Le célèbre acteur de « Balika Vadhu », Avika Gor, fait la une des journaux depuis un certain temps pour plusieurs raisons. Celui qui a attiré l’attention de tout le monde est un buzz sur sa relation supposée avec la co-star de « Sasural Simar Ka », Manish Raisinghan.

Lors d’une conversation avec RJ Siddharth Kannan, Avika a déclaré : « Il y avait des articles comme humne bachcha chhupa ke rakha hai (nous avons un enfant secret). Nous sommes très proches, même maintenant. Dans mon parcours depuis l’âge de 13 ans jusqu’à maintenant, il a été l’ami le plus proche que j’aie jamais eu. »

Avika a également mentionné que les rumeurs les avaient touchés au début, au point qu’ils ne se sont pas parlé pendant deux semaines. Gor a dit : « Si nous lisons de vieux reportages sur nous, nous rions. »

L’acteur a poursuivi en disant: « Il a 18 ans de plus que moi. Même maintenant, quand les gens me demandent s’il s’est passé quelque chose entre nous, je suis comme ‘yaar, simple papa se thoda chhota hai woh (il a presque l’âge de mon père). «

Pour les inconnus, Manish a épousé sa bien-aimée Sangeita Chauhaan en juin de l’année dernière. Ils se sont mariés dans un gurudwara à Mumbai en présence des membres de leur famille immédiate en novembre 2020, pendant ce temps, Avika a officialisé sa relation avec le concurrent de MTV Roadies Milind Chandwani.

Sur le plan professionnel, après un passage réussi à la télévision dans des émissions comme « Balika Vadhu » et « Sasural Simar Ka », Avika s’est tourné vers le sud et a travaillé dans des films en telugu. Certains de ses films à succès incluent « Uyyala Jampala » (2013), « Cinema Choopistha Mava » (2015) et « Raju Gari Gadhi 3 » (2019).