New Delhi: La télévision populaire devenue star de cinéma, Avika Gor a accaparé la vedette pour avoir joué Anandi dans Balika Vadhu – une émission basée sur le mariage des enfants. Elle a gagné sa célébrité avec la série et est lentement passée aux films régionaux.

Plus tard, elle a également joué dans ‘Sausural Simar Ka’ en tant que Roli aux côtés de Manish Raisinghan avec qui elle avait un lien étroit. En raison de leur relation solide, plusieurs rumeurs ont commencé à circuler à leur sujet dans une relation amoureuse et censément avoir un «enfant ensemble» secret.

Dans une récente conversation avec l’animateur de radio Siddharth Kannan, Avika a parlé de leur relation et des rumeurs ridicules qui l’entourent.

Elle a dit : « C’est impossible ! Pas question ! Il y avait des articles comme humne bachcha chhupa ke rakha hai (nous avons un enfant mais gardé le secret). Nous sommes très proches, même maintenant. Dans mon parcours depuis l’âge de 13 ans jusqu’à maintenant, il a été l’ami le plus proche que j’aie jamais eu. »

« J’ai tellement appris de lui. Il a 18 ans de plus que moi, soit dit en passant. Quand j’ai vu comment il garde l’enfant en lui en vie, c’est une grande chose à apprendre. Même maintenant, quand les gens me demandent si quelque chose était se passe entre nous, je suis comme ‘yaar, simple papa se thoda chhota hai woh (il est un peu plus jeune que mon père mais a presque son âge) », a-t-elle ajouté.

Les deux acteurs ont joué le rôle principal en tant que mari et femme dans la série télévisée populaire « Sasural Simar Ka ». Le duo était si convaincant en tant que couple à l’écran que les fans ont commencé à les lier en tant que vrai couple. De nombreux rapports ont révélé qu’Avika et Manish sortaient ensemble, mais ils ont toujours nié la même chose dans les interviews.